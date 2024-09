Das wünscht sich Demi Lovato für ihre Hochzeit mit Jutes

Für Demi Lovato (32) werden im nächsten Jahr die Hochzeitsglocken läuten – wann genau, steht allerdings noch nicht fest. Zu Gast bei der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" verrät die Sängerin aber, dass sie und ihr Verlobter Jute$ sich schon eine Weile mit der Trauung auseinandersetzen. "Wir planen die Hochzeit nun schon seit einiger Zeit. Wir haben uns im Dezember verlobt und uns etwa einen Monat später mit einem Hochzeitsplaner getroffen", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich wollte der Sache voraus ein, denn ich will nicht, dass es sich wie Arbeit anfühlt."

In Jordan – wie Jute$ mit bürgerlichem Namen heißt – hat die Musikerin wohl ihren Seelenverwandten gefunden. Im Interview mit Teen Vogue schwärmte sie: "Ich lebe und atme für unsere Verbindung. Egal was ich tue, ich wünsche mir die ganze Zeit, ich wäre bei ihm." Sie sehe eine Zukunft mit ihm und wie sie mit ihm alt werde. Auch die nähere Zukunft kann sie sich bereits genau vorstellen – allerdings ist darin für Kinder noch kein Platz. "Ich bin noch nicht bereit, meine Zeit alleine mit ihm aufzugeben", erklärt sie und ergänzt, dass sie aber dennoch Nachwuchs haben möchte.

Auch professionell erlebt Demi gerade einen großen Erfolg. Ihr Dokumentationsfilm "Child Star" öffnet ihr ganz neue Türen, denn damit führte sie das erste Mal selbst Regie. Das Projekt liegt ihr außerdem am Herzen, weil es einen großen Teil ihrer schwierigen Kindheit und Jugend im Rampenlicht aufarbeitet. Wie sie selbst in den vergangenen Jahren thematisierte, kämpft sie seit ihrer Zeit bei Disney mit Drogenproblemen und ihrer mentalen Gesundheit. Mehrere Male musste sie sich sogar in psychiatrische Behandlung begeben.

Anzeige Anzeige

Instagram / ddlovato Jordan Lutes und Demi Lovato, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Demi Lovato auf der Premiere von "Child Star"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige