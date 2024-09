Frisch verheiratet: Ed Westwick und Amy turteln auf Event

Diese beiden sind bis über beide Ohren verliebt! Ed Westwick (37) und Amy Jackson (32) zeigten sich am Freitag bei der Elisabetta-Franchi-Show während der Mailänder Fashion Week verliebter als jemals zuvor. Die beiden Schauspieler strahlten förmlich, als sie für eine Reihe von Fotos in der ersten Reihe posierten. Amy begeisterte in einem glamourösen schwarzen Satin-Bodysuit und einer Spitzenrock-Kombination, während der Gossip Girl-Star in einem eleganten grauen Anzug und weißen Hemd die Blicke auf sich zog. Die zwei wirkten ausgelassen und bester Laune – als frisch verheiratetes Paar lebt es sich für sie offenbar hervorragend.

Auf der Modenschau wurde einmal mehr deutlich, dass Ed und Amy sich gesucht und gefunden haben. So konnten der Chuck-Bass-Darsteller und das Model kaum die Hände voneinander lassen. Doch das dürfte für alle Anwesenden kaum verwunderlich gewesen sein. Ende August gaben sich die beiden Turteltauben nämlich das Jawort. In Italien steckten sich Ed und Amy während einer romantischen Zeremonie, umgeben von unzähligen weißen Rosen die Eheringe an. "Die Reise hat erst begonnen", schwärmte der Schauspieler zu den Einblicken in den großen Tag – auch ihre bezaubernden Hochzeitslooks enthielten sie ihren Fans nicht vor.

Ed und seine Amy lernten sich 2021 auf der Rennstrecke von Silverstone kennen. Ein Jahr später wurden sie schließlich ein Liebespaar. Im Januar dieses Jahres verlobte sich das Paar in den Schweizer Alpen, wie Fotos zeigten, die Promiflash exklusiv vorlagen. Vor einer malerischen Kulisse voll mit Schnee und Bergen ging Ed vor seiner Auserwählten auf die Knie. Anschließend zeigte die Britin den Anwesenden stolz ihren funkelnden Verlobungsring. Er habe "die perfekte Größe", soll sie geschwärmt haben, wie Augenzeugen berichteten.

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson, Schauspieler-Paar

Promiflash Ed Westwick und Amy Jackson im Januar 2024

