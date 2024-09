König Charles: Keine Lust auf Treffen mit Prinz Harry

Prinz Harry (40) plant einen Besuch in Großbritannien und soll am 30. September als Ehrengast bei den WellChild Awards in London auftreten. Dieses Event unterstützt schwerkranke Kinder und ist eine der wenigen britischen Engagements, denen der Herzog von Sussex trotz seines Rücktritts von seinen royalen Pflichten 2020 treu geblieben ist. Dennoch sei eine Versöhnung mit seinem Vater König Charles (75) laut Helena Chard alles andere als einfach. Die Royal-Expertin behauptet im Interview mit Fox News Digital, dass der König zögere, sich mit seinem Sohn zu treffen: "König Charles hat es gründlich satt, dass Prinz Harry davon ausgeht, dass er seine Sicherheitsfragen [verwalten] kann. Er will nicht rund um die Uhr für Harrys Forderungen zur Verfügung stehen."

Der Streit um die Sicherheitsvorkehrungen in Großbritannien belastet seit einiger Zeit das Verhältnis zwischen Harry und seinem Vater. Nachdem Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (43) im Jahr 2020 als von ihren royalen Pflichten zurückgetreten waren, verlor der Prinz seinen staatlich finanzierten Personenschutz. Sein jüngstes Angebot, die Sicherheitskräfte privat zu finanzieren, wurde von den britischen Behörden abgeschmettert, was Harrys Besuche in Großbritannien erheblich erschwert. Im Mai lehnte Harry die Einladung seines Vaters, auf einem königlichen Anwesen zu übernachten, letztlich ab, da dieses Angebot keine Sicherheitsvorkehrungen enthielt. Stattdessen entschied er sich, in einem Hotel zu bleiben.

Generell erscheint es jedoch eher unwahrscheinlich, dass der royale Rotschopf und sein Vater in Großbritannien wieder aufeinandertreffen. Wie The Telegraph kürzlich berichtete, würden die vollen Terminkalender ein Treffen der beiden recht schwierig machen. Der britische Monarch und seine Ehefrau Königin Camilla (77) werden nämlich anlässlich des 25. Jubiläums des schottischen Parlaments bereits am 28. September nach Edinburgh reisen. Damit wären sie Hunderte von Kilometern von London entfernt – dem Ort, an dem sich Harry um den 30. September herum aufhalten wird.

Getty Images König Charles im September 2024

Getty Images Prinz Harry bei dem Jubiläum der Invictus Games 2024

