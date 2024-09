Brittany Cartwright möchte alleiniges Sorgerecht für Sohn

Zwischen Brittany Cartwright (35) und Jax Taylor (45) ist es aus und vorbei: Die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit reichte kürzlich die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann ein. Und scheinbar könnte sich diese nun zu einem Rosenkrieg entwickeln: Wie OK! berichtet, scheint sich das einstige Paar nämlich uneinig über ihren gemeinsamen Sohn Cruz zu sein. "Brittany ist nicht daran interessiert, das Sorgerecht mit Jax zu teilen", offenbart ein Insider.

Die 35-Jährige habe das Gefühl, sowieso den größten Anteil der Erziehung zu übernehmen, daher gebe es "keinen Grund, warum sie 50 Prozent der Zeit mit ihrem Sohn aufgeben sollte." Die Quelle erklärt weiter, vor allem Jax' Zeitplanung und Einstellung seien ein Problem für die Ex des ehemaligen Barkeepers. "Jax ist immer beschäftigt", betont der Informant und fügt hinzu: "Er hat nicht den Lebensstil, um ein Elternteil zu sein, oder zumindest sieht Brittany das so."

Die Neuigkeiten über die Scheidung der amerikanischen Reality-TV-Stars wurden vor wenigen Monaten bekannt. Jedoch verkündete Brittany bereits im vergangenen Februar, dass das Ex-Paar eine Beziehungspause einlege. "Ehen sind im Allgemeinen sehr hart und ich hatte im vergangenen Jahr ein besonders hartes Jahr. Jax und ich haben uns eine Auszeit genommen", erläuterte sie in ihrem "When Reality Hits"-Podcast. Damals wollten sie noch an ihrer Ehe arbeiten – jetzt ist ihre Trennung aber endgültig.

Instagram / brittany Brittany Cartwright und Jax Taylor mit ihrem Sohn Cruz

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright im November 2017

