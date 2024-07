So meistert Lena Gercke ihren Alltag als zweifache Mama!

Lena Gercke (36) ist Mutter von zwei kleinen Töchtern. Ihre Erstgeborene Zoe kam 2020 zur Welt. Zwei Jahre später folgte ihre zweite Tochter Lia. Im Interview mit Gala verrät das Model nun, wie es den Alltag mit Kindern wuppt. "Ich versuche, mir kleine Inseln einzubauen. So etwas wie eine Stunde zum Sport gehen, mal eine Stunde eine Massage einzuschieben. Aber ganz ehrlich: Für mich ist Quality Time die Zeit mit meiner Familie. Und Quality Time ist für mich dann im Moment halt auch zu arbeiten", erklärt sie und fügt hinzu: "Das ist auch etwas, was ich für mich mache, weil ich meinen Job liebe. All das, was ich mache, liebe ich. Ich muss mich nicht zwingen, zur Arbeit zu gehen. Das ist für mich keine Arbeit im klassischen Sinne. Deswegen ist das auch Zeit für mich."

Mit der Geburt ihrer Töchter haben sich Lenas Prioritäten im Leben komplett geändert. "Man hat ohne Kinder ein viel selbstbestimmteres, viel egoistischeres Leben, weil man viel weniger Verantwortung hat und viel mehr über seine eigene Zeit bestimmt. Und das gibt man mit Kindern natürlich auf. Aber dafür kommt ganz viel anderes Tolles hinzu", erzählt die Unternehmerin. Weiter erklärt sie: "Meine Prioritäten haben sich natürlich insofern verschoben, dass ich davor sehr auf mich selbst fokussiert war, auf meine Karriere, auf Freunde. Jetzt sind meine Kinder und meine Familie meine Priorität. Alles andere kommt danach."

Für ihre Töchter wünscht sich Lena ein selbstbestimmtes Leben. Dafür will die Unternehmerin ihnen möglichst viel Selbstvertrauen geben und sie Dinge ausprobieren lassen. "Sie müssen sich selbst finden, selbst entwickeln, selbst ausprobieren. Sie müssen die Tiefen durchlaufen und die Höhen. Das ist das wahre Leben. Es ist nicht immer alles toll und ich glaube, selbstbestimmt zu sein und einen Selbstwert aufzubauen bedeutet als Kind: Ich habe eine sichere Familie um mich herum, die mich immer wieder auffängt, egal was in meinem Leben passiert", findet die ehemalige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin.

Anzeige Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia und Zoe

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Gercke, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Lenas Worten? Ich finde es super, dass sie so offen darüber redet! Sie spricht anderen Mamas damit bestimmt aus der Seele. Na ja, ich kann ihren Worten nicht so viel abgewinnen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de