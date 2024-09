Diesen süßen Liebesbeweis macht Simone Biles ihrem Ehemann

Diese Liebe geht unter die Haut – unter Simone Biles (27)' Haut! Die Olympiasportlerin ist seit über einem Jahr mit Jonathan Owens (29) verheiratet. Jetzt hat sich die Turnerin dazu entschieden, ihrem Ehemann einen süßen Liebesbeweis zu machen: In ihrer Instagram-Story teilt sie einen Post von dem Account einer Tätowiererin und zeigt ihr neuestes winziges Tattoo. Sie hat sich auf ihren linken Ringfinger ein zartes "J" tätowieren lassen. Der Buchstabe ist zierlich, in einer klassischen Schriftart gehalten und direkt unter ihrem Nagel platziert.

Besonders süß ist, dass Jonathan selbst auch ein ähnlicher Körperschmuck ziert. Auf dem linken Ringfinger des NFL-Spielers trägt er ein geschwungenes "S". Damit überraschte er seine Partnerin kurz, bevor sie sich auf den Weg nach Paris machte, um an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Auch während des berühmten Wettbewerbs zeigte sich der Footballspieler sehr stolz und unterstützte die Turnerin. Er saß nicht nur im Publikum und feuerte sie an, sondern schwärmte von der Erfahrung auch gegenüber People. "Ich bin so dankbar, dass ich dabei sein konnte und miterleben durfte, wie sie weiter Geschichte schreibt. Ich bin einfach so stolz", meinte er damals.

Simone und Jonathan sind seit 2020 ein Paar und zeigen sich immer wieder total verliebt ineinander. Allerdings musste sich besonders Jonathan auch schon harte Kritik von Simones Fans anhören. In einem Gespräch im Podcast "The Pivot" scherzte Jonathan: "Ich sage immer, dass die Männer der Fang sind." und erzählte, dass er angeblich nicht gewusst hatte, wer Simone war, als sie sich kennengelernt hatten. Dabei war sie selbst vor vier Jahren schon eine ausgezeichnete Sportlerin für das amerikanische Olympia-Team. Wegen dieser Aussagen forderten viele Fans, dass sich die Turnerin lieber von ihrem Schatz trennen sollte.

Anzeige Anzeige

Instagram / sydsmithhh Simone Biles' Finger, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles, 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige