Rührend: Demenzerkrankter Bruce Willis kuschelt mit Tochter

In dieser schweren Zeit findet Bruce Willis (68) Halt bei seiner Familie. Vor rund einem Jahr machte der "Stirb Langsam"-Star traurige News publik: Er leidet neben Aphasie auch an Demenz. Seitdem kümmern sich seine Liebsten rührend um den Hollywoodstar. Updates zu seinem Zustand oder neue Fotos gibt es aber nur selten. Nun teilt Bruce' Tochter Scout (32) aber einen herzergreifenden Schnappschuss mit ihm.

Auf Instagram lässt die 32-Jährige ihr Jahr in Bildern Revue passieren. Darunter ist auch eine Aufnahme mit ihrem Papa: Scout liegt mit ihrem Kopf auf Bruce' Oberkörper und strahlt ihn an, während er ihr liebevoll über den Kopf streichelt. Die Fans sind von dem intimen Einblick in ihr Familienleben ganz ergriffen. "Segne die Liebe, mit der dein Vater umgeben ist. Ein warmer Kokon, in dem er schweben kann, vollkommen sicher. Das ist für alle so wichtig. [...] Mein Mitgefühl geht an euch alle", schreibt nur ein User.

Die Erkrankung des Schauspielers ist hart für seine Liebsten. "Es ist schwer für die Person, der die Diagnose gestellt wird, aber auch für die Familie. Und das ist für Bruce, für mich oder für unsere Mädchen nicht anders. Wenn sie sagen, dass dies eine Familienkrankheit ist, dann ist es wirklich so", berichtete Bruce' Frau Emma (45) im Interview mit "The Today Show".

Getty Images Bruce Willis in New York, Oktober 2019

Instagram / scoutlaruewillis Bruce Willis mit seiner Tochter Scout LaRue

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis und Emma Heming

