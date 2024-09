Königin Mary fungiert bei einem Termin erstmals als Regentin

Eine echte Premiere im dänischen Königshaus: Königin Mary (52) übernahm zum ersten Mal die Rolle der Regentin, nachdem ihre Schwiegermutter Königin Margrethe (84) ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wie Hello! berichtet. Sowohl gestern als auch am heutigen Sonntag nahm sich Mary den königlichen Pflichten an, während ihr Ehemann König Frederik X. (56) im Ausland weilt. Dies markiert ein bedeutendes Debüt für die gebürtige Australierin, die erst zu Beginn des Jahres den Titel der Königin von Dänemark annahm. Zuvor dankte Margrethe im Januar nach 52 Jahren auf dem dänischen Thron ab.

Die Rolle der Regentin erfordert, dass eine Person den Staat regiert, wenn der Monarch seine Pflichten nicht wahrnehmen kann. Während König Frederik im Ausland ist, tritt Mary in seine Fußstapfen. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass sie die Pflichten eines Monarchen erfüllt. Bereits 2019 unterzeichnete sie eine Erklärung im Staatsrat, die besagte, dass sie "im Einklang mit der Verfassung" agieren könne, wenn sie zur ranghöchsten königlichen Persönlichkeit im Land werde.

Derweil muss sich Marys Schwiegermutter Margrethe von ihrem Unfall erholen. Am Donnerstag erklärte die Kommunikationschefin des Hofes, Lene Balleby, gegenüber Ritzau, dass die Regentin ins Krankenhaus musste: "Der Königin geht es den Umständen entsprechend gut, aber sie befindet sich derzeit zur Beobachtung im Krankenhaus." Die 84-Jährige soll gestürzt sein. Inzwischen wurde Margrethe entlassen und widmet sich im Palast ihrer Genesung, während ihr Sohn und seine Frau die Stellung halten. Die einstige Monarchin Dänemarks kämpft bereits seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen. So musste sie sich im vergangenen Frühling beispielsweise einer Operation am Rücken unterziehen.

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark, Juli 2024

Getty Images Königin Margrethe bei einem Event im September 2022 in Oslo

