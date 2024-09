Königin Margrethe befindet sich nach Sturz im Krankenhaus

Königin Margrethe (84) wurde am Mittwochabend nach einem Sturz auf Schloss Fredensborg ins Krankenhaus eingeliefert. Die einstige Monarchin von Dänemark wurde ins Rigshospitalet in Kopenhagen gebracht, wo sie zunächst bleiben soll. Die Kommunikationschefin des Hofes, Lene Balleby, bestätigte gegenüber Ritzau: "Der Königin geht es den Umständen entsprechend gut, aber sie befindet sich derzeit zur Beobachtung im Krankenhaus." Ein geplanter Termin von Margrethe am 20. September an der Universität Aarhus musste aufgrund des Vorfalls abgesagt werden.

Weitere Details zum Unfall gab der Palast nicht bekannt, versicherte jedoch gegenüber der dänischen Boulevardzeitung Ekstra Bladet, dass man sich melden werde, sollte es Neuigkeiten geben. Margrethe hat schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Erst im Februar 2023 unterzog sie sich einer größeren Rückenoperation. Auch damals begab sie sich in die Hände des Rigshospitalet in Kopenhagen.

Am 14. Januar dankte die langjährige Regentin zugunsten ihres Sohnes Frederik (56) ab. Die Dänen sind von der Leistung ihres neuen Königs bisher nicht überzeugt. Ende April zog der Royal-Experte Kim Bach ein vernichtendes Urteil: "Im Großen und Ganzen geht es nicht darum, was Frederik in den 100 Tagen, die er König ist, getan hat, sondern eher darum, was er nicht getan hat", erklärte er gegenüber Ekstra Bladet und ergänzte: "Er hat das Königshaus ganz sicher nicht modernisiert."

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark, November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images König Frederik und Königin Margrethe bei Frederiks Krönung 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige