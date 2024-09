Mit diesen Worten beruhigt Prinzessin Kate ihre Kids sofort

Prinzessin Kate (42) nutzt einen cleveren Trick, um ihre Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) in Schach zu halten, wenn sie unartig sind. Wie der Royal-Experte Tom Quinn gegenüber OK! verriet, verwendet sie eine Art "Geheimcode", um die Kinder zu beruhigen, was besonders bei öffentlichen Auftritten der Royal-Family wichtig ist. Wenn die Kinder ihre Grenzen überschreiten, sagt Kate einfach: "Lasst uns eine Pause machen." Diese Worte, die mehr Gewicht haben, als man vermuten könnte, halfen ihr auch beim Platin-Jubiläum der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96), als Louis frech die Zunge raus streckte und weltweit für Lacher sorgte.

Doch auch zu Hause in Adelaide Cottage sind die königlichen Sprösslinge nicht vor Regeln befreit. Kate und Prinz William (42) legen viel Wert auf eine einfühlsame Erziehung. Sie setzen auf sogenannte "Sofa-Gespräche", um emotionale Ausbrüche zu klären. Diese Methode ermöglicht es den Kindern, ihre Gefühle auszudrücken und hilft dabei, Situationen besser zu verstehen. Schreien ist strikt verboten – sowohl für die Kinder als auch für die Eltern. Stattdessen werden die royalen Kids aus der Situation genommen, um sie zu beruhigen. Eine Insider-Quelle verriet gegenüber Sun, dass Kate, die vor kurzem eine Chemotherapie beendet hat, tendenziell strenger sei als William.

Bei ihrer Erziehung wird das royale Paar von der Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo unterstützt, die seit 2014 zur Familie gehört und ebenfalls die Disziplinierungsstrategien befolgt. Maria bringt eine beachtliche Ausbildung vom renommierten Norland College mit. Dort wird nicht nur auf die kindliche Gehirnentwicklung und Erste Hilfe eingegangen, sondern sogar praktikable Fähigkeiten wie defensives Fahren gelehrt. Diese umfassende Ausbildung stellt sicher, dass sie in jeder Hinsicht bestens gerüstet ist, um die jungen Royals zu betreuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Louis

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige