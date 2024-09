Orlando Bloom hatte Todesangst wegen krassem Gewichtsverlust

Orlando Bloom (47) ging für seine neue Rolle in dem Film "The Cut" an seine Grenzen: Der Fluch der Karibik-Star verlor in kürzester Zeit einige Kilos. Wie sehr diese drastische Gewichtsabnahme an seinen Kräften zerrte, verrät die Hollywoodgröße jetzt in einem Interview mit People. Durch die heftige Ernährungsumstellung auf Thunfisch und Gurken für mehrere Wochen "dachte [er] im wahrsten Sinne des Wortes, dass [er] sterben würde."

Auch Orlandos Partnerin Katy Perry (39) war schockiert über den krassen Gewichtsverlust ihres Liebsten. Der 47-Jährige erinnert sich während des Interviews mit dem Boulevardmagazin an den Moment, in dem die "Roar"-Interpretin sein Erscheinungsbild erstmals auf der Leinwand sah: "Sie hat sich den Film angesehen und meinte: 'Ich brauche einen starken Drink!'" Laut ihm sei die Sängerin "ziemlich ausgerastet" aufgrund der großen Veränderung ihres Schatzes.

Dass Orlando für seine schauspielerische Karriere seine Grenzen testet, ist nicht das erste Mal. In seiner Dokumentarserie "Orlando Bloom: To The Edge" begibt sich der Herr der Ringe-Darsteller in Lebensgefahr – indem er mehrere Extremsportarten ausprobiert. Inspiration für diese waghalsige Idee war ein schlimmer Vorfall aus seiner Jugend: Orlando stürzte drei Stockwerke aus einem Fenster und musste eine Nahtoderfahrung durchleben. Dies enthüllte er vor einer Weile auf Instagram.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, 2024

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

