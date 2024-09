Schauspielerin Anna Kendrick gesteht: Sie kann nicht kochen

Schauspielerin und Fan-Liebling Anna Kendrick (39) hat kürzlich zugegeben, dass sie nicht kochen kann. Während eines Interviews mit People, in dem Anna auch für die neue Kampagne der Kaffeemaschinenfirma Keurig warb, verriet sie, dass sie entweder arbeite oder sich zuhause entspanne. "Ich koche nicht. Ich weiß nicht, wie", lachte die Schauspielerin und fügte hinzu: "Ich kann wirklich nichts Nützliches im Leben". An drehfreien Tagen liebe sie es, zuhause abzuhängen, wobei sie sich konsequent von der Küche fernhalte.

Ihr Zuhause in Los Angeles ist für die 39-Jährige auch der perfekte Ort, um sich auf den bevorstehenden Start ihres True-Crime-Films "Woman of the Hour" auf Netflix am 18. Oktober zu konzentrieren. Damit wagt die quirlige Schauspielerin ihr Regiedebüt. Im Gespräch wies Anna zudem auf ihre Rolle als "Iced at Home"-Botschafterin für Keurig hin. "Sie ist ideal für meine kulinarischen Fähigkeiten – oder den Mangel daran", erklärte sie lachend über die neue Eismaschine des Unternehmens.

Ansonsten hält sich Anna zu ihrem Privatleben eher bedeckt. Die US-amerikanische Schauspielerin stand bereits als Kind für Theaterproduktionen auf der Bühne, im Jahr 2009 wurde sie an der Seite von George Clooney (63) in "Up in the Air" weltweit bekannt. Erfolge feierte die Teen Choice Awards-Gewinnerin auch mit der Filmkomödie Pitch Perfect. Im Frühjahr dieses Jahres drehte Anna gemeinsam mit Blake Lively (37) die Fortsetzung zu "Nur ein kleiner Gefallen" in Italien.

Getty Images Anna Kendrick bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024

Getty Images Anna Kendrick, Rebel Wilson und Elizabeth Banks, "Pitch Perfect"-Stars

