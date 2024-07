Sechster Hochzeitstag: Witwe zollt Tom Parker (†33) Tribut

Kelsey Parker hat mit einem bewegenden Tribut den sechsten Hochzeitstag mit ihrem verstorbenen Mann Tom Parker gefeiert. Der Sänger der Band The Wanted verstarb im März 2022 im Alter von nur 33 Jahren nach einem 18-monatigen Kampf gegen einen Hirntumor. In einem emotionalen Instagram-Post teilte Kelsey eine Montage von gemeinsamen Momenten, darunter auch Szenen von ihrer Hochzeit, und schrieb: "Sechs Jahre ist es heute her. Fühlt sich an wie eine Ewigkeit... Ich vermisse dich jede Minute jeden Tages."

Neben der Hommage an ihren verstorbenen Ehemann äußerte sich Kelsey auch zu den schwierigen Zeiten, die sie seit seinem Tod durchlebt. "Sie sagen, Zeit heilt alle Wunden, aber es wird immer schwerer", schrieb sie. Trotz des Schmerzes verspürt Kelsey jedoch den starken Willen, Toms (✝33) Andenken am Leben zu erhalten. Im vergangenen Jahr organisierte sie ein Benefiz-Fußballspiel zu seinen Ehren, dessen Erfolg eine Wiederholung in diesem Jahr inspiriert hat. "Ich versprach mir und Tom, sein Vermächtnis fortzusetzen", betonte sie.

Tom Parker und Kelsey hatten sich liebevoll in der Öffentlichkeit gezeigt und gemeinsam zwei Kinder großgezogen. Die Unterstützung, die Kelsey nach Toms Tod von Fans und Prominenten erhielt, war überwältigend. So nahmen im Vorjahr unter anderem die Brüder Ryan und Scott Thomas, Jake Quickenden von "X Factor" und Nathan Massey (32) von UK-Love Island am Benefizspiel teil. Die Erlöse gingen vollständig an die Hirntumor-Stiftung Ahead of The Game. Diese unterstützt betroffene Familien durch lebensrettende Behandlungen sowie psychologische und finanzielle Beratung.

Besonders an diesen Jubiläen kommt bei Kelsey wohl große Trauer auf. Im Juni teilte sie einen ehrlichen Post anlässlich des britischen Vatertags. Kelseys Kinder, Aurelia und Bodhi, bastelten wieder liebevoll Vatertagskarten für ihren verstorbenen Vater und ehrten ihn damit auf besondere Weise. "Vor dem Vatertag ist es immer schwer", gestand Kelsey auf der Social-Media-Plattform und fügte hinzu: "Ihre Lehrer haben mich gefragt, ob es in Ordnung ist, dass sie Karten im Unterricht basteln, und ich sagte: 'Ja, wir feiern ihren Papa'."

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom und Kelsey Parker, 2021 in London

Anzeige Anzeige

Instagram / being_kelsey Tom und Kelsey Parker

Anzeige Anzeige

Instagram / tomparkerofficial Tom und Kelsey Parker mit ihren beiden Kindern

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kelsey an diesen Tagen an Tom erinnert? Ich finde das total schön und rührend. Hm, ich finde das total traurig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de