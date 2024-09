Unterwegs in Hollywood: Margot Robbie zeigt ihren Babybauch

Am Samstagabend wurde Margot Robbie (34) auf dem Weg in den exklusiven Bird Streets Club in Hollywood fotografiert. Ihren Partner Tom Ackerley (34) hatte die Schauspielerin wohl zu Hause gelassen, um stattdessen etwas Zeit mit einer Freundin zu verbringen. Für das Dinner in der schicken Trend-Location trug sie ein langes, körperbetontes Kleid in Babyblau. Über ihre Schultern hatte sie einen schwarzen Mantel geworfen, passend zu ihrer kleinen schwarzen Handtasche und den Sandalen mit Absatz. Besonders ins Auge fiel dabei ihr runder Babybauch, der deutlich unter ihrer Kleidung zu sehen war.

Dass Margot und Tom den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten, ist seit Juli bekannt. Kurz nachdem eine Quelle die Schwangerschaft ausgeplaudert hatte, zeigte sich der Hollywoodstar mit einem verdächtigen Bäuchlein auf der Zuschauertribüne in Wimbledon. Persönlich geäußert hat sie sich bis heute nicht zu ihren anderen Umständen. Laut People will jedoch ein Insider wissen, dass es sich bei dem Baby um ein absolutes Wunschkind handelt: "Sie wollten schon seit einiger Zeit eine eigene Familie gründen."

Nachdem sie im vergangenen Jahr mit dem Erfolgsstreifen Barbie rund um die Welt getourt war, ließ Margot in diesem Jahr bislang die Seele baumeln. Sie besuchte gemeinsam mit Tom Sportevents wie Wimbledon und die Olympischen Spiele in Paris. Kurz darauf wurde sie im Zug nach Edinburgh gesichtet, während sie ein Sandwich verspeiste. Schließlich führte die Eheleute ihre Rundreise durch Europa noch nach Italien – dort planschte die Australierin vor der Insel Palmarola fröhlich im Wasser und sonnte ihre wachsende Kugel.

Stephen Lock / ZUMA Press / ActionPress Margot Robbie während einer Wimbledon-Partie, Juli 2024

Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley im Februar 2024

