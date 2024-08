Herrlich normal: Margot Robbie sitzt im Zug nach Edinburgh

Margot Robbie (34) genießt einen relaxten Sommer. Den Juli verbrachte die Schauspielerin in London und Paris und besuchte unter anderem ein Wimbledon-Spiel und die Olympischen Spiele. Doch damit ist die Reise noch nicht vorbei – denn kürzlich wurde sie in einem Zug nach Edinburgh entdeckt! Herrlich normal sitzt sie neben ihrem Liebsten Tom Ackerley (34) und verspeist ein Sandwich, wie Fotos von Mirror zeigen. Dass ein echter Hollywoodstar an Bord ist, fiel den anderen Gästen wohl nicht weiter auf. Nur eine aufmerksame Mitarbeiterin des Bahnpersonals wurde auf Margot aufmerksam: "Ich glaube nicht, dass andere Reisende sie erkannt haben. Ich habe sie und Tom meinen Arbeitskollegen gezeigt, sonst wären sie wohl nicht entdeckt worden und unbemerkt zu ihrem Zielort gereist. Ich war völlig verblüfft."

Margot und Tom erwarten derzeit den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die ersten Gerüchte rund um die Schwangerschaft des Barbie-Stars machten vor rund einem Monat die Runde. Während sich die Eltern in spe zwar bislang nicht persönlich dazu äußerten, sind Margots andere Umstände spätestens seit ihrem Auftritt bei dem Wimbledon-Turnier kein Geheimnis mehr. Total verliebt turtelten die zwei auf der Tribüne – unter ihrem gepunkteten Kleid zeichnete sich dabei ganz deutlich ein wachsender Schwangerschaftsbauch ab.

Dass das Geheimnis um ihr Elternglück nun gelüftet ist, scheint dem Paar jedoch nichts auszumachen. "Familie bedeutet den beiden sehr viel und sie wussten schon früh in den Anfängen ihrer Beziehung, dass Eltern zu sein etwas ist, das sie wirklich wollen", erklärte kürzlich ein Insider gegenüber People und betonte: "Sie haben es eine Weile unter Verschluss gehalten, sind aber froh, dass die Nachricht jetzt raus ist!"

Anzeige Anzeige

Stephen Lock / ZUMA Press / ActionPress Margot Robbie während einer Wimbledon-Partie, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Margot einfach so im Zug sitzt? Nee, ich dachte, sie reist eher im Privatjet... Ja, warum denn nicht? Sie wirkt bodenständig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de