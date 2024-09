Verlorene Wette mit Co-Star rettete Ryan Reynolds' Leben

Wettschulden sind bekanntlich Ehrenschulden – das scheint auch für Schauspieler Ryan Reynolds (47) zu gelten. Der hatte mit seinem Freund und "Willkommen in Wrexham"-Co-Star Rob McElhenney (47) gewettet, dass Rob es nicht schaffen würde, innerhalb eines Jahres Walisisch zu lernen. Die Wette verlor der Schauspieler – zur Strafe musste er sich einer Darmspiegelung unterziehen. Diesen Eingriff veröffentlichten die beiden dann in Form eines Videos auf Youtube, denn bei Ryan war ein "extrem subtiler" Polyp entdeckt worden, der auch direkt entfernt wurde. Das sei laut Arzt potenziell lebensrettend gewesen.

"Ich bin nicht dramatisch", erklärt Ryans Arzt in dem veröffentlichten Video, "aber das ist genau der Grund, warum man das macht. Wir verhindern die Entstehung einer Krankheit." Auf die Entdeckung des Arztes reagiert er cool und nutzt die Gelegenheit, um nicht nur für die Gesundheitsvorsorge zu werben, sondern auch auf humorvolle Weise auf seine eigene Gin-Marke aufmerksam zu machen: "Ich kann nicht glauben, dass Sie all diesen Aviation Gin in meinen Tropf gepumpt haben", scherzt er.

Ryan ist sowohl in den sozialen Medien als auch im Fernsehen für seinen Humor bekannt. Allerdings weicht er auch vor schwierigen Themen nicht zurück, besonders dann nicht, wenn es um die Gesundheit geht. Er und seine Frau, Schauspielerin Blake Lively (37), nutzen regelmäßig ihre Reichweite, um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Mit seiner öffentlichen Koloskopie hat Ryan erneut auf eine entspannte und humorvolle Art gezeigt, wie wichtig medizinische Vorsorgeuntersuchungen sind.

Getty Images Ryan Reynolds und Rob McElhenney

Instagram / vancityreynolds Ryan Reynolds und Blake Lively

