Neues Pic von Ryan Reynolds heizt Blake Lively ziemlich ein!

Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (47) gelten als eines der Traumpaare Hollywoods schlechthin. Wie vernarrt die Schauspielerin in ihren Partner ist, deutet sie mit einem aktuellen Kommentar auf Instagram an. Zu einem Foto ihres Mannes, das sein Kumpel Hugh Jackman (55) veröffentlichte, schreibt die Gossip Girl-Darstellerin die vielsagenden Worte: "Mein Durst wurde angeregt!" Auch der "Selbst ist die Braut"-Star kommentiert den Schnappschuss und scherzt: "Das Bild ist aus meiner privaten Sammlung. Wie kannst du nur?"

Zwischen Hugh und Ryan besteht bereits seit vielen Jahren eine enge Verbindung. Das betonte der 47-Jährige in einem Interview mit People. In diesem verriet er, was das Geheimnis ihrer langjährigen Freundschaft ist und zog sogar Gemeinsamkeiten zu der Ehe mit Blake. "Ich drücke dir wirklich die Daumen, die ganze Zeit", erzählte der Familienvater und erklärte außerdem: "Ich will, dass du gewinnst. Genauso fühle ich auch für Blake. Wenn ich ihr die Daumen drücke, weiß ich, dass sie mir die Daumen drückt, und das ist der Grund, warum wir so verbunden sind."

Mit der Beauty ist Ryan bereits seit 2012 verheiratet. Dass beide auch nach zwölf gemeinsamen Ehejahren nach wie vor auf Wolke sieben schweben, bewiesen er und sein Schatz erst vor wenigen Wochen: Das Paar war zu Gast bei einem Konzert ihrer guten Freundin Taylor Swift (34). Während der Show konnten beide allem Anschein nach nicht die Finger voneinander lassen und tauschten leidenschaftliche Küsse aus. Fans behaupteten gegenüber TMZ, dass Blake und der Beau an dem Abend sogar einige Erinnerungsselfies schossen.

Instagram / thehughjackman Ryan Reynolds, Schauspieler

Instagram / vancityreynolds Blake Lively und Ryan Reynolds in Wrexham

