Baby Jack macht Justin und Hailey Biebers Liebe noch stärker

Vor wenigen Wochen durften Justin Bieber (30) und seine Frau Hailey (27) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. In einem aktuellen Interview mit People plaudert ein Insider jetzt aus, wie der "Baby"-Interpret und das Model ihre neue Rolle als Eltern meistern und wie sich das auf ihre Beziehung auswirkt. "Sie scheinen sich noch mehr zu lieben, seit das Baby da ist", glaubt der Informant zu wissen.

Die Quelle betont weiter, dass Hailey sich großartig fühle. Die 27-Jährige fange sogar schon wieder an, sich ohne ihren Spross mit Freunden zu treffen. Das sei vor allem Justins Verdienst, da er seine Partnerin dazu ermutige, auszugehen. Der "Never Say Never"-Interpret scheint sein neues Dasein als stolzer Papa in vollen Zügen zu genießen. Laut dem Tippgeber spiele sich Justins Leben seit der Geburt seines Sohnes "in einer glücklichen Blase" ab. Der Fokus des 30-Jährigen liege aktuell hauptsächlich darauf, ein guter Vater für Söhnchen Jack Blues und ein toller Ehemann für Hailey zu sein.

Hailey und Justin hatten sich im September 2018 das Jawort gegeben. In diesem Jahr jährte sich ihr Hochzeitstag bereits zum sechsten Mal, was die beiden mit einem romantischen Date bei Kerzenschein zelebrierten. Hailey ließ ihre Follower auf Instagram an dem gemeinsamen Abend teilhaben und postete einen Clip, in dem zahlreiche Kerzen und ein Meer aus grünen Blumen zu sehen sind. "Sechs Jahre. Liebe dich, Baby", schrieb Hailey zu einem süßen Pärchenbild in einer weiteren Sequenz ihrer Story.

Instagram / justinbieber Model Hailey Bieber mit Jack Blues Bieber

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger, und Hailey Bieber, Model

