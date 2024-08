Das ist die Liebesgeschichte von Justin und Hailey Bieber

Justin (30) und Hailey Bieber (27) verkündeten im vergangenen Mai, dass sie ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Damit setzten die beiden ihrer Beziehung das i-Tüpfelchen auf. Doch wie weit reicht ihre Liebe eigentlich zurück? Ihre Geschichte begann wie der Traum eines jeden Beliebers: Hailey lernte den Sänger 2009 als großer Fan durch ihren berühmten Papa Stephen Baldwin (58) kennen. Die ersten Dating-Gerüchte begannen jedoch erst knapp sechs Jahre später – als sie zusammen in Miami gesichtet wurden und Justin Selfies mit seiner zukünftigen Frau auf Instagram teilte.

Währenddessen befand sich der "Baby"-Interpret jedoch noch in seiner On-off-Phase mit Ex-Freundin Selena Gomez (32), die wohl erst 2018 wirklich endete. An Neujahr 2016 machte Justin seine Romanze mit Hailey trotzdem offiziell, indem er ein Bild in den sozialen Medien veröffentlichte, auf dem das Paar einen leidenschaftlichen Kuss austauschte. In einem Interview mit GQ erklärte er kurz darauf, das Model sei jemand, "den ich wirklich liebe". Doch schon im April schien es wieder aus zwischen den Turteltauben. "Es ist schwer, in dieser Branche jemanden zu daten. Man muss eine wirklich dicke Haut haben und sehr stark sein", erklärte Hailey damals gegenüber Marie Claire.

Zwei Jahre später – im Juni 2018 – wurden der mittlerweile 30-Jährige und die blonde Schönheit dann wieder beim Flirten erwischt, bevor ein Insider gegenüber Entertainment Tonight verriet: "Justin und Hailey waren schon immer ineinander verliebt. Sie haben sich 2016 kurz gedatet und die Gefühle sind nie wirklich verschwunden. Sie sind seit etwa einem Monat locker zusammen, aber die Dinge scheinen sich aufzuheizen, da die beiden mehr und mehr Zeit miteinander verbringen." Und wie sie das taten – denn im Juli bestätigte der Popstar im Netz, sich mit seiner Freundin verlobt zu haben. Dem Anschein nach konnten sie es außerdem nicht abwarten, in den Hafen der Ehe zu segeln: Sie gaben sich bereits im September desselben Jahres während einer intimen Zeremonie das Jawort.

Die damals frischgebackenen Eheleute bestätigten ihre Hochzeit jedoch erst ein paar Monate später in einem Interview mit Vogue, in dem Hailey betonte: "Die Sache ist die, dass die Ehe sehr hart ist. Das ist der Satz, mit dem man beginnen sollte. Es ist wirklich verdammt schwer." Trotzdem schafften sie und Justin es, ihre Liebe aufrechtzuerhalten und feierten im September 2019 ihren ersten Jahrestag mit einer großen Hochzeit. Danach gab es trotzdem immer wieder Gerüchte, die beiden hätten sich getrennt. So auch im April dieses Jahres, als eine Quelle gegenüber People behauptete: "Niemand ist ausgezogen, aber sie verbringen gelegentlich Zeit getrennt voneinander, indem sie bei Familienmitgliedern und Freunden wohnen. Ihr großes Interesse besteht aber darin, zusammenzubleiben." Doch im Mai trotzten sie diesen Spekulationen – und verkündeten, sie werden Eltern.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, 2023

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, Februar 2022

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im Juli 2024

