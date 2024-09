Zwischenfall bei DSDS: Dieter Bohlen blutete ganz plötzlich

Bei DSDS war mal wieder einiges los. Bei der zweiten Runde des Castings kam die Jury rund um Dieter Bohlen (70) voll auf ihre Kosten – der Chef-Juror zog sich vor lauter körperlichem Einsatz sogar Blessuren zu. Plötzlich reckte er seinen blutigen Ellenbogen in die Luft und rief in Richtung der Crew: "Habt ihr was zum Desinfizieren?" Schnell kümmerte man sich um die Wunden von Dieter. Dieser erklärte, er habe mit einigen jungen Fans Fotos aufnehmen wollen, doch dabei kratzte er sich an einem Busch die Haut auf. Scherzhaft resümierte der selbsternannte Poptitan: "Da will man mal was Nettes machen, sofort kriegt man wieder die Quittung. Ich bleibe böse!"

Doch neben kleineren Verletzungen gab es vor allem auch ganz große Emotionen – so zum Beispiel, als Kandidat Manfred Burckard "Cara Mia" und "Can You Feel The Love Tonight" zum Besten gab. Der Krefelder rührte die neue Jurorin Beatrice Egli (36) mit seiner Leistung prompt zu Tränen. "Ich sehe gerade ein bisschen meinen Opa in dir", schluchzte sie und winkte Manfred in den Recall durch.

Und noch für ein weiteres Jurymitglied dürften die Dreharbeiten für DSDS eine ganz besondere Zeit gewesen sein: Pietro Lombardi (32)! Der Sieger von Staffel acht durfte nämlich mit seiner Liebsten Laura Maria Rypa (28) erneut Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Baby Amelio ist der dritte Sohn des Sängers nach Leano (1) sowie Alessio (9), den er mit seiner Ex Sarah Engels (31) bekam. Gegenüber Bild verriet Pietro, wen er nach der Geburt unbedingt sprechen wollte: "Nach meinen Eltern habe ich direkt Dieter angerufen. Er ist wie ein Vater für mich!"

Anzeige Anzeige

RTL Kandidat Manfred Burckard spricht mit der DSDS-Jury

Anzeige Anzeige

RTL Die DSDS-Juroren Beatrice Egli, Loredana Zefi, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige