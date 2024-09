Erneut im Ring: Diogo Sangre kämpft wieder bei Fame Fighting

Fame Fighting geht im November in die nächste Runde – und nun ist der dritte Kämpfer des großen Boxevents von Eugen Lopez bekannt: Nach seinem gewonnenen Kampf gegen Aleksandar Petrovic (33) vergangenes Jahr steigt Reality-TV-Star Diogo Sangre (29) erneut in den Ring, wo er sich einem Gegner der Gewichtsklasse Cruiserweight stellt. "Diogo will dieses Jahr genauso dominant auftreten, ein dickes Ausrufezeichen setzen und der Champion werden", heißt es in dem Instagram-Beitrag.

Die Verkündung seiner Teilnahme sorgt für eine Menge Freude – auch unter seinen TV-Kollegen. "Maschine", kommentiert beispielsweise Ex on the Beach-Bekanntheit Germain Wolf, während The 50-Sieger Paco Herb ein rotes Herz und ein Wolf-Emoji kommentiert. Ebenso finden sich die Kommentare der ehemaligen Prominent getrennt-Teilnehmer Sandra Sicora (32) und Tommy Pedroni (29) unter dem Post. "Stark", schreibt Sandra, während ihr Ex-Freund anmerkt: "Ich liebe es, let's go!"

Letzterer gehört neben Diogo ebenfalls zu den Boxern, auf die sich Zuschauer am 9. November freuen können. "Er sollte letztes Jahr schon kämpfen, aber es hat leider nicht geklappt. Umso mehr freuen wir uns über seine diesjährige Teilnahme!", hieß es vor wenigen Wochen im Netz. Dazu gesellt sich Ex-Too Hot To Handle-Kandidat Kevin Njie (28), der nach seinem Sieg vergangenes Jahr ebenfalls sein Boxtalent erneut unter Beweis stellt.

