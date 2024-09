"Große Inspiration": Dolly Parton schwärmt von Taylor Swift

Die Country-Legende Dolly Parton (78) schwärmte in den höchsten Tönen von Sängerin Taylor Swift (34)! Die Musiklegende bezeichnete die Pop-Ikone als eine große Inspiration und lobte ihren beeindruckenden Erfolg. In einem Interview mit Variety wurde sie gefragt, ob es neue Musik von Künstlern wie Chappell Roan (26), Sabrina Carpenter (25) oder Taylor Swift gebe, die sie als Songwriterin besonders beeindruckt habe. Dolly antwortete: "Ich mag sie alle. Ich bin stolz auf alle diese Frauen." Besonders Taylors Herangehensweise an den Ruhm, ihren Geschäftssinn und ihr Privatleben bewundere die 78-Jährige sehr.

Dolly schwärmte weiter: "Sie bedeutet so viel für so viele junge Leute. Und Gott weiß, dass wir in dieser Zeit Menschen und Dinge brauchen, die uns aufbauen." Die Sängerin verriet auch, dass sie sich manchmal wie eine Art fürsorgliche Unterstützung sehe: "Ich bin alt genug, um mich wie ihre Tante zu fühlen, die von oben herunterblickt und sagt: 'Ja, macht weiter so!' Ich finde, sie sind alle auf ihre Weise großartig."

Auch Taylor hat mehrfach ihre Bewunderung für Dolly geäußert. Die Sängerin, die kürzlich auf ihrer "Eras Tour" durch Europa war, sagte Billboard: "Dolly ist eine Kraft der Evolution und Transformation in unserer Branche, aber sie tut es mit so spielerischer Leichtigkeit, dass es fast mühelos wirkt." Die beiden Frauen teilen außerdem eine Gemeinsamkeit: Taylors Karriere begann ebenfalls im Country-Genre, bevor sie zu einem der größten Popstars der Welt aufstieg.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift während der "The Eras Tour" in London, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Dolly Parton, Musikerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige