Das waren die Highlights von Taylor Swifts "Eras"-Europatour

Im Mai startete Taylor Swifts (34) "The Eras"-Tour in Europa. Bei ihrem Auftakt in Paris hatte sie für ihre Fans direkt eine Überraschung parat: Die europäischen Swifties verzauberte sie mit sieben brandneuen Songs. Auch Deutschland war im Taylor-Fieber. Aus Gelsenkirchen wurde kurzerhand Swiftkirchen. In München versammelten sich neben den ursprünglichen Konzertgästen noch 50.000 weitere Fans vor dem Stadion am Olympiaberg, um den Klängen ihres Superstars zu lauschen. Das Tournee-Ende feierte die 34-Jährige gebührend: Mit zahlreichen Special Guests verabschiedete sie sich in London von ihren Supportern.

