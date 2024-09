James verrät: Prinz William von Middletons eingeschüchtert

James Middleton (37) berichtet erstaunlich offen über die Dynamik zwischen dem Thronfolger Prinz William (42) und der Middleton-Familie. In seinem neuen Buch "Meet Ella" offenbart der jüngere Bruder von Prinzessin Kate (42), dass sein Schwager William manchmal von den "rücksichtslosen" und "außergewöhnlich wettbewerbsorientierten" Naturen seiner Schwestern Kate und Pippa (41) eingeschüchtert sei – besonders bei den hitzigen Kartenspielen, die in der Middleton-Familie zur Tradition gehören, ziehe sich William gern zurück: "William würde bei unserer rücksichtslosen Entschlossenheit, um jeden Preis zu gewinnen, zusammenzucken. Er freut sich stattdessen, der Erste zu sein, der das Spiel verlässt und sich dann mit meinem Hund Ella zurückzieht."

Neben den Einblicken in die familiären Spieleabende erzählt James auch von dem besonderen Band zwischen William und seinem Hund Ella. Als Williams eigener Labrador Widgeon starb, füllte ein Welpe von Ella namens Lupo diese Lücke im Herzen des Prinzen und wurde ein geliebtes Mitglied der royalen Familie. Royal-Biografin Claudia Joseph unterstreicht diese Verbindung und merkt an, dass die Liebe zu Hunden William und James einander näher brachte. James, der mittlerweile mit der Finanzfachfrau Alizée Thevenet verheiratet ist und einen Sohn namens Inigo hat, beschreibt William in seinem Buch als den "älteren Bruder", den er nie hatte.

Die enge Beziehung zwischen William und der Middleton-Familie könnte für den Prinzen angesichts der aktuellen Spannungen mit seinem eigenen Bruder Prinz Harry (40) besonders tröstlich sein. So betont auch die Expertin, dass William großen Trost in der Nähe zur Middleton-Familie finde – insbesondere nachdem er durch die Scheidung seiner Eltern und den frühen Tod seiner Mutter eine enge familiäre Bindung selbst nie kennengelernt hat. William soll sogar gelegentlich Kates Vater Michael Middleton (75) scherzhaft "Dad" genannt haben, was seine starke Bindung zur Familie seiner Ehefrau bloß noch unterstreicht.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William, 2019

Getty Images Prinz William und Prinz Harry auf der Hochzeit von Pippa Middleton und James Matthews im Jahr 2017

