Kehrt Gülcan Kamps möglicherweise als TV-Moderatorin zurück?

Gülcan Kamps (42) war jahrelang das Gesicht von VIVA und stand bis 2010 für zahlreiche Sendungen des beliebten Musiksenders vor der Kamera. Doch dann entschied sie, die Fernsehwelt größtenteils hinter sich zu lassen. Im exklusiven Interview mit Promiflash äußerte sich die Moderatorin nun zu der Frage, ob sie sich vorstellen könne, wieder zurückzukehren – und ihre Antwort war eindeutig. "Zu 100 Prozent. Als Moderatorin zu arbeiten, ist für mich ein Traumjob", betonte sie.

Abgesehen davon, dass es ihre Leidenschaft sei, zu moderieren, denke die 42-Jährige dabei besonders an ihre Fans. "Ich weiß, dass das Publikum sich sehr darüber freuen würde, da so viele Menschen mit mir aufgewachsen sind", erklärte Gülcan gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Ich verspüre eine sehr enge Bindung zu meinen Supportern, die seit so vielen Jahren an meiner Seite sind."

Gülcan arbeitete zwischen 2003 und 2010 für den deutschen Fernsehsender, der hauptsächlich Musikvideos ausstrahlte. Dort moderierte sie unter anderem die Shows "VIVA Live!", "Interaktiv" und "17". 2007 heiratete sie den Unternehmersohn Sebastian Kamps, bevor sie sich drei Jahre später weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückzog. Im Jahr 2021 machte dann die Geburt ihres Kindes das Liebesglück von Gülcan und ihrem Sebastian perfekt.

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Gülcan Kamps beim "McDonald's"-Opening-Event in Berlin, September 2024

Getty Images Gülcan Kamps, Moderatorin, mit ihrem Mann Sebastian

