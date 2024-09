Liebesnews: Carsten Maschmeyers Sohn Maurice hat geheiratet

Große Freude bei Carsten Maschmeyer (65): Sein Sohn Maurice hat Ja gesagt! In einer romantischen Zeremonie gab der Investor seiner Partnerin Rachel das Jawort. "Der schönste Tag des Sommers", schwärmt der Die Höhle der Löwen-Star im Netz zu einem süßen Foto, auf dem er mit dem Brautpaar und seiner Frau Veronica Ferres (59) in die Kamera strahlt. Ein weiteres Bild zeigt Maurice und Rachel in ihren Hochzeitslooks in einer malerischen Kulisse – sie in einem bodenlangen weißen Kleid und Schleier, er in einem schwarzen Smoking mit Fliege.

Im weiteren Text wird der 65-Jährige noch einmal richtig emotional. Er erinnert sich an den Tag von Maurice' Geburt zurück. "Es war ein Sonntag und ich war der erste Mensch, der dich auf dem Arm hielt. Heute bist du erwachsen, selbst Vater und nun auch verheiratet. Ich könnte nicht stolzer sein", schreibt Carsten. Auch Rachel widmet er einige rührende Worte. Sie sei eine "großartige Frau" und er sei total glücklich darüber, sie in seiner Familie willkommen heißen zu dürfen.

Maurice und Rachel sind schon seit ein paar Jahren zusammen und wohnen in Los Angeles. 2023 durften die beiden ihre erste gemeinsame Tochter Aria auf der Welt begrüßen. Die gebürtige Britin hat einen weiteren Sohn namens Leo aus einer früheren Beziehung. Die Maschmeyers haben in diesem Jahr außerdem ein weiteres Familienmitglied bekommen – Maurice' älterer Bruder Marcel und seine Frau Marie bekamen im Juni eine Tochter namens Malia. "Für Marie und Marcel freue ich mich sehr. Dass ich nun Doppel-Opa bin, ist ein ganz wunderbares Gefühl", erklärte Carsten gegenüber Bild.

Instagram / m_maschi Maurice Maschmeyer, Sohn von Carsten Maschmeyer

RTL+ Carsten Maschmeyer, "Die Höhle der Löwen"-Investor

