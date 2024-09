Nach Drama: Blake Lively meldet sich erstmals wieder im Netz

Rund um die Veröffentlichung ihres Kinostreifens It Ends With Us machte Blake Lively (37) eine Menge Negativ-Schlagzeilen. Daraufhin wurde es in den sozialen Medien eher still um die Schauspielerin – doch das ändert sich jetzt. Anlässlich des Geburtstags von Star-Fotograf Guy Aroch kehrt sie auf Instagram zurück und widmet ihrem Kumpel liebevolle Worte. "Guy Aroch wird bei mir Zuhause jeden Tag geehrt. Aber heute ist sein Geburtstag", schreibt sie zu einem Selfie der beiden in ihrer Story und fügt hinzu: "Ohne dich, Guy, wäre mein Leben nicht das, was es heute ist. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Heute und für immer."

Es ist zwar das erste Mal, dass sich der Gossip Girl-Star wieder im Netz zeigt, auf den Straßen New Yorks ließ sich Blake in den vergangenen Wochen jedoch bereits mehrfach blicken. Wie Fotos zeigen, die People veröffentlichte, machte sie kürzlich einen kleinen Ausflug mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds (47). Dabei spazierten die beiden Hollywoodstars händchenhaltend durch die Gegend und umarmten sich liebevoll – und Blakes Lächeln ließ vermuten, dass ihr das Drama um ihren Film nicht viel ausmachte.

"It Ends With Us" feierte vergangenen Monat Premiere – doch die Vorfreude auf den Streifen wurde durch eine Menge Vorwürfe überschattet. Für viele Fans stellt es ein Problem dar, dass Blake während der Pressetour den Eindruck vermittelte, das Thema häusliche Gewalt, das in dem Film aufgegriffen wird, zu vernachlässigen. Außerdem soll es hinter den Kulissen zwischen ihr und Co-Star Justin Baldoni (40) gekracht haben: Wie unter anderem Us Weekly berichtete, habe sich der Jane the Virgin-Darsteller wohl von seiner Kollegin ausgegrenzt gefühlt.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im April 2017

Getty Images Justin Baldoni im Januar 2018

