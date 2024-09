Neuer "The Voice of Germany"-Coach: Sieht Kamrad Nachteil?

Tim Kamrad (27), der in diesem Jahr als neuer Coach bei The Voice of Germany dabei ist, sieht sich selbst als den "kleinen Welpen" unter den Coaches. Natürlich könnte man meinen, dass es ein Nachteil ist, weniger Erfahrung als seine Kollegen zu haben, die schon länger dabei sind. Kamrad hingegen bleibt gelassen und sieht seinen Status als Neuling eher positiv. "Ich sehe es mehr als Vorteil, neu dabei zu sein, weil sich die anderen Coaches nicht auf mich vorbereiten konnten. Weil ich noch nie vorher dabei war, ist jeder Spruch, jeder Witz von mir überraschend für die anderen Coaches", erklärt der Musiker im Interview mit Promiflash. Sein Plan: Die Konkurrenz mit frischen Ideen und unerwarteten Momenten verwundern!

Mit einem seiner Coach-Kollegen verstehe sich Kamrad besonders gut, wie er Promiflash weiter verrät. "Noch mal ein bisschen besonderer ist mein Verhältnis zu Samu (48), weil er mich schon vor TVOG in meinem Leben als Musiker begleitet hat. Mit ihm konnte ich 2018 das erste Mal in Arenen spielen, mit Band auf der Bühne stehen und lernen, wie das alles geht", erzählt der Sänger. Ihre Freundschaft gehe auch über die Show hinaus: "Wir werden uns nach der Staffel treffen, Musik zusammen machen – es ist irgendwie sehr cool, dass wir uns bei TVOG wiedergetroffen haben."

Auch wenn Kamrad neu als Coach ist, kann der 27-Jährige schon jetzt eine beachtliche Karriere vorweisen. Sein Hit "I Believe" ging auf TikTok viral und schaffte es bis auf Platz 20 der deutschen Charts. Der gebürtige Wuppertaler stand bereits mit Stars wie Sunrise Avenue und Nico Santos (31) auf der Bühne und kennt die Herausforderungen des Showbusiness. Seine frische Perspektive und Erfahrung bringt er nun in die Show ein – und hofft, dass die Talente ihm genauso viel Vertrauen schenken wie den etablierten Coaches.

Die neue Staffel "The Voice of Germany" startet am 26. September um 20:15 Uhr auf ProSieben und ist dann immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 zu sehen.

Anzeige Anzeige

ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Kamrad und Samu Haber bei "The Voice of Germany"

Anzeige Anzeige

Getty Images Kamrad, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige