Selena Gomez als Außenseiterin: Kein Platz in Taylors Gang?

Die langjährigen besten Freundinnen Selena Gomez (32) und Taylor Swift (34) scheinen inzwischen deutlich weniger Zeit miteinander zu verbringen. Während Taylor immer wieder mit ihrem berühmten Freundeskreis, zu dem unter anderem Blake Lively (37), Lana Del Rey (39), Sophie Turner (28) und Ice Spice (24) gehören, gesehen wird, fehlt die "Lose You To Love Me"-Sängerin immer öfter. So wurden Taylor und Selena zuletzt im Januar zusammen auf einem öffentlichen Event gesehen. "Selena fühlt sich wie ein Außenseiter", verriet ein Insider kürzlich Daily Mail.

Insider berichten zudem, dass Selena sich aus dem Freundeskreis ihrer BFF zurückgezogen habe, da sie sich nicht mehr zugehörig fühle. Auch angebliche Spannungen zwischen ihr und Blake könnten eine Rolle spielen – beide wurden noch nie gemeinsam abgelichtet, obwohl sie seit Jahren Freundinnen der "Love Story"-Interpretin sind. Abgesehen davon könnten auch die romantischen Beziehungen von Taylor und Selena ihre Prioritäten verändert haben: Letztere datet Musiker Benny Blanco (36), während Erstere mit Footballstar Travis Kelce (34) zusammen ist.

Seit über einem Jahrzehnt sind Selena und Taylor bereits befreundet und haben sich sowohl im Berufsleben als auch im Privaten stets gegenseitig unterstützt. Für viele ihrer Fans bleibt ihre Freundschaft ein Vorbild für starken weiblichen Support in der oft turbulenten Welt des Showbusiness.

Instagram / sophiet Sophie Turner, Sabrina Carpenter und Taylor Swift mit ihren Freunden

Getty Images Taylor Swift und Selena Gomez im April 2016

