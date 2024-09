"The Outrun" veränderte Saoirse Ronans Beziehung zu Alkohol

Saoirse Ronan (30) sprach kürzlich in einem Interview über ihre neue Rolle im Film "The Outrun" und offenbarte, dass diese ihre Beziehung zu Alkohol nachhaltig verändert habe. Der Film, der auf den Memoiren von Amy Liptrot basiert, thematisiert den Kampf der Autorin gegen ihre eigene Alkoholsucht. In einem Gespräch mit The Times erklärte Saoirse: "Ich bin mir meines Konsums bewusster — und es gibt mehr Menschen meiner Generation, die wegen der Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden die Entscheidung treffen, nicht mehr zu trinken."

Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Little Women" und "Lady Bird", erklärte weiter, dass das Thema Alkoholismus in ihrem Leben eine große Rolle spiele. "Das ist eine Welt, die ich sehr gut kenne, und ich habe den Schmerz, den Alkohol verursachen kann, selbst erlebt", verriet sie. Besonders tief geprägt habe sie, wie sich ihr nahestehende Personen aufgrund ihrer Abhängigkeit verändert hätten. Sie gestand: "Was mir für immer im Gedächtnis bleiben wird, ist dieser leere Blick eines Menschen, der nicht mehr er selbst ist." Ihre persönlichen Erfahrungen haben Saoirse sicherlich dabei geholfen, ihre Rolle besser zu verstehen und authentisch darzustellen.

In dem Filmdrama wird Saoirse neben weiteren Stars wie Stephen Dillane (67), Saskia Reeves und Paapa Essiedu zu sehen sein – Erscheinungsdatum ist der 4. Oktober. Abseits des Rampenlichts legt die irisch-US-amerikanische Schauspielerin viel Wert auf Privatsphäre. In einer heimlichen Zeremonie gab sie kürzlich ihrem ehemaligen Co-Star Jack Lowden das Jawort.

Anzeige Anzeige

Getty Images Saoirse Ronan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Saoirse Ronan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige