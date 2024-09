Wackeliges Auftreten: Fans äußern Sorge um Harrison Ford

Ob als Han Solo in Star Wars oder als abenteuerlustiger Forscher in Indiana Jones – Hollywoodstar Harrison Ford (82) sorgt mit seinen Rollen stets für große Begeisterung bei den Filmfans. Bei der diesjährigen D23-Fan-Convention im August ehrte Disney den Schauspieler für seine bedeutenden Beiträge zur Filmbranche und kürte ihn zur Disney-Legende. In einem Video auf dem Instagram-Kanal von "Good Morning America" ist der Produzent dabei zu sehen, wie er seinen Namen sowie seine Handabdrücke auf einer gerahmten Zementplatte hinterlässt. Was bei Harrisons Fans eigentlich für Begeisterung sorgen sollte, schien bei einigen allerdings einen bittersüßen Beigeschmack zu hinterlassen. "Glückwunsch an ihn, aber es bricht mir das Herz, ihn so gebrechlich zu sehen", heißt es beispielsweise in der Kommentarspalte unter dem Clip, womit der User auf Harrisons zittrige Hand beim Setzen seiner Unterschrift aufmerksam macht.

Auch andere Nutzer scheinen wegen des etwas wackeligen Auftretens ihres Idols in Sorge zu sein. "Es ist so hart, zu sehen, dass mein Lieblingsheld alt wird" oder "Der sieht aber nicht gut aus" sind nur zwei der zahlreichen Kommentare von den Fans des 82-Jährigen. Andere scheinen wiederum nichts Bedenkliches an Harrisons Erscheinungsbild zu entdecken und erklären sich die augenscheinliche Kraftlosigkeit des "Blade Runner"-Stars mit seiner Zurückhaltung in der Öffentlichkeit: "Er sieht so unsicher aus, aber ich glaube, er verlässt einfach nicht gerne das Haus."

Harrison ist nicht der einzige Star, der sich ab sofort als Disney-Legende bezeichnen darf. Auch Miley Cyrus (31) wurde aufgrund ihrer Rolle als Hannah Montana mit diesem Titel geehrt. Doch damit nicht genug, denn die Sängerin ist sogar die jüngste Person, die bisher mit diesem besonderen Status ausgezeichnet wurde. "Ich stehe hier und bin immer noch stolz darauf, Hannah Montana gewesen zu sein", verkündete die "Flowers"-Interpretin laut The Standard bei der Preisverleihung und ergänzte gerührt: "Dieser Preis ist Hannah und all ihren treuen Fans gewidmet, und allen, die meinen Traum Wirklichkeit werden ließen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford, "Indiana Jones"-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige