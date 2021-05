Was steckt wirklich hinter der Trennung von Jana Kramer (37) und Mike Caussin (34)? Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die US-amerikanische Country-Sängerin nach fast sechs Jahren Ehe die Scheidung eingereicht hat. Die zweifache Mutter hatte große Probleme, dem einstigen Footballer noch zu vertrauen. 2019 gestand Mike öffentlich, dass er sexsüchtig sei und seine Liebste deshalb mehrfach betrogen habe. Jana hatte ihm zunächst immer wieder verziehen. Oder nicht? War seine Untreue nun doch der Grund für das Ehe-Aus?

Offenbar ja! In Janas Scheidungsantrag, der E! News vorliegen soll, werden als Scheidungsgründe "unangemessenes eheliches Verhalten, unüberbrückbare Differenzen und Ehebruch" genannt. Darüber hinaus gehe aus den Dokumenten hervor, dass die 37-Jährige einen Antrag auf das gemeinsame Sorgerecht ihrer beiden Kinder Jolie Rae und Jace Joseph gestellt hat. Außerdem soll sie darum gebeten haben, dass Mike die Anwaltskosten für die Scheidung übernimmt und ihr Unterhalt zahlt. Aus dem gemeinsamen Haus soll er bereits ausgezogen sein.

Auch wenn Jana gerade eine schwierige Zeit durchmacht, will sie offenbar trotzdem optimistisch in die Zukunft blicken. In ihrer Instagram-Story teilte sie ermutigende Worte, mit denen der Heilungsprozess einer verletzten Frau beschrieben wird: "Du wirst sie brechen, aber sie wird wieder stärker werden. Du wirst ihr Licht verdunkeln, aber sie wird im Dunkeln noch heller strahlen."

Instagram / kramergirl Mike Caussin und Jana Kramer mit ihren Kindern

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer bei den iHeartRadio Podcast Awards, 2019

