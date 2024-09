Eva Mendes' Kinder sind nicht beeindruckt von ihren Filmen

Schauspieler Eva Mendes (50) und Ryan Gosling (43) haben festgestellt, dass ihre Kinder wenig Begeisterung für Mamas Filmkarriere zeigen. Während eines Auftritts in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" am 18. September betonte Eva, dass ihre Töchter Esmeralda und Amada sich kaum für ihre Filme interessieren würden. So habe sie ihnen beispielsweise eine Szene aus dem Film "Hitch" gezeigt, auf die sie besonders stolz sei: "Ich hatte eine riesige Angst vor tiefem, dunklem Wasser und musste für diese Szene einen Stunt im Hudson River machen", verriet Eva. Zu den Mädchen sagte sie: "Das ist Mama, die sich ihrer Angst stellt." Doch statt beeindruckt zu sein, fragten die Mädchen nur gelangweilt: "Okay, cool, Mama, können wir jetzt nach draußen?"

Lediglich einmal habe Eva ihre Kinder bisher wirklich begeistern können: mit der beliebten Kindersendung "Bluey". Auch wenn sie fast seit einem Jahrzehnt nicht mehr auf der Leinwand zu sehen ist, habe ihr Cameo-Auftritt im Jahr 2021 die Augen ihrer Töchter zum Leuchten gebracht. "Das hat sie beeindruckt!", erzählte Mendes Jimmy (50). Auf die Rolle habe sie großen Wert gelegt, um ihren Töchtern damit eine Freude zu machen. Von Papa Ryan Gosling und seiner Verkörperung im Barbie-Movie seien hingegen beide Töchter große Fans gewesen.

Abseits des Sets liegt den beiden Hollywood-Stars das Wohl ihrer Familie sehr am Herzen. Das Paar teilt nicht häufig Einblicke in ihr Privatleben, doch in Interviews betonen sie immer wieder den hohen Stellenwert ihrer Familie. Bei der Wahl ihrer Projekte würden beide laut E News darauf achten, genügend Zeit mit ihren Töchtern zu verbringen. Manchmal sind es eben die einfachen Dinge, die Kinder wirklich beeindrucken: Zeit und Liebe.

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling als Zuschauer bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling beim Toronto International Film Festival 2012

