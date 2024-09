Konzert mit Freunden: Deshalb fehlte Lisa Müller auf Wiesn

Lisa Müller (35) und ihr Mann Thomas Müller (35) sorgten in den vergangenen Monaten immer wieder für Aufsehen: Es wird gemunkelt, dass der Fußballer und die Dressurreiterin knietief in einer Liebeskrise stecken. Zuletzt wurden die Gerüchte angeheizt, als Thomas auf dem Oktoberfest mit seinen Fußballkollegen und deren Frauen feierte – während von Lisa jede Spur fehlte. Ein Schnappschuss, den sie nun in ihrer Instagram-Story teilte, gibt Aufschluss über den Grund ihrer Abwesenheit: Sie war mit drei männlichen Freunden auf einem Linkin Park-Konzert. Auf dem Bild strahlt die Sportlerin in die Kamera, dazu schrieb sie: "Der beste Abend."

Thomas ließ sich von der Abwesenheit seiner Frau offenbar nicht die Laune verderben: Auf Bildern von dem Abend strahlt auch er übers ganze Gesicht. Unter anderem postete die Frau von Joshua Kimmich (29) ein paar Fotos – darunter ein Selfie, auf dem Thomas inmitten der Bayern-Frauen Ines-Sarah Leimar, Katie Goodland und Anna Dier zu sehen ist.

Bereits im Mai dieses Jahres waren erste Vermutungen aufgekommen, dass es zwischen dem Fußballprofi und seiner Herzensdame kriseln könnte: Damals löschte Lisa wortlos alle Pärchenfotos in den sozialen Medien und entfolgte ihrem Mann. Vor wenigen Wochen feierte der Bayern-Star dann seinen Geburtstag – seine Kollegen schickten ihm daher liebevolle Geburtstagsgrüße über Social Media. Seine Frau hüllte sich jedoch in Schweigen. Der letzte offizielle Auftritt der beiden ist zudem schon über ein halbes Jahr her.

Instagram / _linamey_ Ines-Sarah Laimer, Katie Goodland, Anna Dier, Lina Kimmich und Thomas Müller, Oktoberfest 2024

Getty Images Lisa und Thomas Müller im Juni 2022

