Offiziell: Walentina Doronina ist bei Fame Fighting dabei

Das Fame Fighting-Event im November rückt in großen Schritten näher. Nun steht eine weitere Teilnehmerin fest: Walentina Doronina (24) wird am 9. November ihre Kampfkünste im Ring unter Beweis stellen. Das gibt die offizielle Instagram-Seite der Boxveranstaltung jetzt bekannt. "Wir haben eine Gegnerin für sie gefunden, [mit der] noch viel Klärungsbedarf herrscht! Es wird wild, so viel können wir euch jetzt schon verraten!", heißt es in der Beschreibung unter dem Beitrag. Die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit wird in der Gewichtsklasse Featherweight antreten.

In den letzten Wochen hat sich Walentina nicht nur körperlich in Bestform gebracht, sondern sich auch mental auf den Boxkampf vorbereitet. Im Interview mit Bild verriet die einstige Beauty & The Nerd-Teilnehmerin bereits ihre Strategie: "Man sollte vor allem immer an sich selbst glauben! Aber natürlich auch so trainieren, als ob man den stärksten Gegner vor sich hat." Ihr neuer Freund und Profiboxer Kevin Saszik unterstützt sie bei der Vorbereitung, wo er nur kann.

Ursprünglich sollte Walentina mit Realitysternchen Emmy Russ (25) in den Ring steigen, was die beiden Blondinen beim Auftakt-Event Fame Fighting Challenger im Mai bestätigt hatten. Später ruderten die beiden jedoch zurück und verkündeten auf Instagram, dass sie doch nicht gegeneinander kämpfen werden. "Wie ich schon gedacht habe, sie hat abgesagt. Alles für Promo, Klicks und Aufmerksamkeit", erklärte Wale in ihrer Story. Außerdem hätte Walentina ganze neun Kilogramm abnehmen müssen, um mit Emmy in einer Gewichtsklasse zu sein.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ihr neuer Freund Kevin Saszik

RTL Emmy Russ, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

