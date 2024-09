Stars gratulieren Patricija und Alexandru Ionel zur Geburt

Patricija (29) und Alexandru Ionels (30) kleine Familie ist weiter gewachsen: Die Profitänzer durften vor wenigen Tagen ihre Zwillinge auf der Welt begrüßen. Mit ihnen freut sich auch die deutsche Promilandschaft. Vor allem von den Kollegen von Let's Dance werden sie mit Glückwünschen überschüttet. "Herzlichen Glückwunsch. Ihr seht alle so süß zusammen aus", schwärmt unter anderem Ekaterina Leonova (37) unter dem Instagram-Post des Paares. Dem schließt sich auf Christina Hänni (34) an: "Von ganzem Herzen Glückwunsch an euch fünf. Eine feste Umarmung an die tolle Mama – du hast es geschafft!" Aber auch die Influencer sind ganz angetan von den neuen Erdenbürgern. "Ich freue mich so sehr für euch und wünsche euch eine tolle Kennenlernzeit", schreibt ebenfalls Zwillingsmami Clea-Lacy Juhn (33).

Die Geburt ihrer Babys machten Patricija und Alexandru erst am vergangenen Montag bekannt. "Lange konnten wir es kaum glauben, doch es hat geklappt – unsere zwei süßen Mäuse sind fit und gesund in diese wunderschöne Welt gekommen", freute Patricija sich im Netz. Die beiden durften ein Mädchen und einen Jungen auf der Welt begrüßen – somit ist Söhnchen Noelis jetzt gleich doppelt großer Bruder. Ein Spaziergang war die Geburt der Twins aber sicher weder für Mama noch für Papa: "Der glückliche und total kaputte Papa mit unserem Jungen. Und ich, supererschöpft, aber überglücklich mit unserer Tochter. Dieser Moment bedeutet uns so viel."

Dass die beiden "Let's Dance"-Stars zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten, verrieten sie ihren Fans bereits im April. Allerdings behielten sie noch ein paar Wochen für sich, dass es Zwillinge werden. Für die Verkündung des Geschlechtes dachte das Ehepaar sich dann etwas ganz Besonderes aus: Das Geheimnis lüfteten sie live bei der "Let's Dance"-Profi-Challenge. Für viele Fans aber eine etwas überzogene Aktion. "Da sind mir die Ionels richtig sympathisch geworden die letzten Staffeln und jetzt sind sie drauf und dran, das wieder zu verkacken. Unangemessen und too much!", lautete das harte Fazit eines X-Users. Ein anderer meinte. "Finds fürchterlich und megacringe!"

Getty Images Ekaterina Leonova, Tänzerin

Instagram / bellatricija Patricija und Alexandru Ionel mit ihren Zwillingen, September 2024

