Verena Kerth und Marc Terenzi machen sich schwere Vorwürfe

Nach langem Hin und Her bestätigte Verena Kerth (43) im Juli die Trennung von ihrem Verlobten Marc Terenzi (46). Obwohl das Liebes-Aus zunächst friedlich abzulaufen schien, wendete sich das Blatt schnell und das Ex-Paar stritt unter anderem um Geld. Gegenüber Bild plaudert das Model nun nähere Details zur Trennung aus. "Es waren wirklich zwei extrem schwere Jahre. Ich habe es so lange mitgemacht, weil ich geliebt werden will", deutet Verena an und ergänzt: "Aber ich habe auch gemerkt, dass es mir nicht guttut und da habe ich die Reißleine gezogen." Zudem erzählt sie, dass sie bereits im Mai nach einem unschönen Zwischenfall den Schlussstrich gezogen habe: "Es gab diesen einen Tag, an dem ich ihn aus der Wohnung geschmissen habe, weil er mittags schon betrunken war und die ganze Wohnung kaputtgeschlagen und herumgewütet hat, wie so oft. Und ich wusste, wenn er jetzt geht, dass ich ihn nicht mehr zurückkommen lasse."

Dass er sich ihr gegenüber nicht immer korrekt verhalten habe, gibt der Sänger im Interview mit der Zeitung zu. "Es stimmt, dass ich, wenn ich etwas getrunken hatte, laut geworden bin. Wir hatten in unserer Beziehung am Schluss immer Stress und Verena wusste, welche Knöpfe sie bei mir drücken muss, um mich zu provozieren." Dennoch beteuert Marc, dass er ihr gegenüber niemals handgreiflich geworden ist. "Ich habe sie niemals geschlagen. Genau das Gegenteil war der Fall. Verena hat mich geschlagen", wirft das Ex-Boyband-Mitglied seiner Ex vor und erklärt: "Sie war körperlich übergriffig. Es gibt auch Fotobeweise dafür. Ich hatte nicht umsonst auf einigen Bildern ein blaues Auge oder einen Schnitt unter dem Auge." Er habe sich nur nie getraut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen.

Dass die beiden TV-Bekanntheiten einander körperlich angegangen sein sollen, ist nichts Neues. Unter anderem sollen sie im Mai 2023 im Hamburger Hotel "The George" aufeinander losgegangen sein. Daraufhin wurden beide wegen Körperverletzung angezeigt. Wie Bild Anfang August jedoch berichtete, sei die Anzeige gegen Verena fallengelassen worden, weil es keinen hinreichenden Tatverdacht gab. Marc muss jedoch noch weiter zittern: Ihn sollen angeblich Zeugen belastet haben, weshalb man sich sicher sei, dass der Musiker auf Verena losging und nicht andersherum.

Getty Images Verena Kerth, Model

Ot,Ibrahim / ActionPress Marc Terenzi, Sänger

