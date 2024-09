Charli XCX und ihr George turtelnd in New York gesichtet

Charli XCX (32) genießt ihr Liebesglück in vollen Zügen! Auf Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, wurden die Sängerin und ihr Verlobter, Musiker George Daniel (34), bei einem romantischen Spaziergang in New York City gesichtet. Dabei konnten die beiden kaum die Finger voneinander lassen und zeigten öffentlich ihre Zuneigung mit einem frechen Kuss am Straßenrand. Charli trug ein lässiges Outfit mit einem abgenutzten weißen T-Shirt, kombiniert mit einem Jeansrock und schwarzen Lederstiefeln, während George es mit Hoodie, weiten Jeans und schwarzen Sneakers genauso entspannt hielt.

Charli, die eigentlich Charlotte Emma Aitchison heißt, und George, der Drummer der Band The 1975 ist, lernten sich 2022 kennen, als sie an ihrer gemeinsamen Single "Spinning" arbeiteten. Ihre musikalische Zusammenarbeit entwickelte sich schnell zu mehr, und nur wenige Monate später machten sie ihre Beziehung offiziell. Im November 2023 verkündeten die beiden schließlich ihre Verlobung, was sie auf Instagram mit der Welt teilten. "Charli XCX und George für f***ing immer!", schrieb Charli ganz keck zu ihrem Beitrag. Freunde und Fans des Paares waren begeistert – unter den ersten Gratulanten befanden sich Stars wie Matty Healy (35) und Dua Lipa (29), die kommentierte: "Gratulation, ihr Turteltauben!"

Charli scheint nicht nur auf Wolke sieben zu schweben, sondern weiß auch, wie man ordentlich feiert! Vor wenigen Wochen wurde die "Club Classics"-Interpretin 32 Jahre alt und ließ es bei ihrer Geburtstagsparty in Los Angeles so richtig krachen. Die Gästeliste las sich wie das Who's Who Hollywoods: Von Billie Eilish (22), die auch an Charlis Album mitwirkte, und ihrem Bruder Finneas über Lorde (27) bis hin zu Schauspielern wie Anya Taylor-Joy (28) und Glen Powell (35) – alle kamen, um die Pop-Ikone zu zelebrieren. Ein besonderes Highlight war das Geschenk von Rosalía (32), die der Musikerin einen gigantischen Blumenstrauß mitbrachte, der – passend zum "Brat Summer" – mit Zigaretten dekoriert war.

Instagram / charli_xcx Charli XCX und George Daniel

Backgrid Charli XCX, Sängerin

