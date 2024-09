Das hält JoJo Siwas Partnerin von ihrem Drillingswunsch

JoJo Siwa (21) machte nie ein Geheimnis aus ihrem Kinderwunsch: Drillinge von verschiedenen Leihmüttern, die jedoch gleichzeitig ausgetragen werden sollen. Nun verrät die ehemalige "Dance Moms"-Teilnehmerin, dass ihre Partnerin Dakayla Wilson ihre Pläne vollends unterstützt. "Sie ist an Bord. Natürlich sind wir beide noch sehr jung und sie ist sogar jünger als ich – sie wird gerade 19", plaudert die Tänzerin gegenüber Us Weekly aus und fügt noch hinzu: "Ich fange jede Beziehung mit der Konversation über Freddie, Eddie und Teddie an." Freddie, Eddie und Teddie sind die Namen, die JoJo ihren zukünftigen Kindern geben möchte.

Wie Dakayla auf das Thema reagierte, schildert JoJo im weiteren Gespräch: "Sie sagte immer: 'Oh ja, Kinder werden so viel Spaß machen.' Das war, als wir anfingen, miteinander zu sprechen, und jetzt, wo es ernster wird, ist es natürlich auch ein ernsteres Gespräch. Ich sage: 'Wir werden heiraten und dann werden wir das besprechen.'" Das Paar scheint also fest entschlossen, gemeinsam eine Familie zu gründen, sobald die Zeit reif ist. Ihre Entscheidung, die Beziehung öffentlich zu machen, trafen sie ebenfalls gemeinsam.

Vor wenigen Wochen äußerte JoJo in einem Interview mit Cosmopolitan ihre genauen Wünsche für ihre Kinderplanung. "Technisch gesehen werden sie alle die gleiche Charge sein, aber sie würden alle getrennt geboren werden", erklärte die Musikerin ihre besonderen Pläne für Drillinge, die mittels verschiedener Eizellen von drei verschiedenen Leihmüttern ausgetragen werden sollen.

Getty Images JoJo Siwa bei der Premiere von "Child Star"

Getty Images JoJo Siwa, 2024

