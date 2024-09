Das war Salvatore Vassallos Taktik bei "Beauty & The Nerd"

Salvatore Vassallo (31) kämpfte in diesem Jahr bei Beauty & The Nerd um das Preisgeld von 50.000 Euro. Im Finale musste sich der ehemalige Temptation Island-Kandidat zwar mit seiner Nerdin Joelle gegen Kim Virginia Hartung (29) und Collin geschlagen geben, eine Strategie verfolgte Salvatore aber trotzdem, wie er im Promiflash-Interview verrät: "Meine einzige Taktik war, einfach zu versuchen, mit meiner Nerdin klarzukommen, und dass wir einfach eine geile Challenge-Energie zusammen finden."

Das habe laut Salvatore zwischenmenschlich nicht immer funktioniert, dafür konnten er und Joelle in den Spielen glänzen. "Wir haben es irgendwie hinbekommen, dass wir in den Challenges teilweise doch zusammengearbeitet haben, also besser als ich es mir erst vorgestellt habe. Auch wenn wir in der Villa kaum geredet haben oder uns nicht verstanden haben. In den Challenges waren wir irgendwie doch ein Team, und sie hat auf mich gehört, auch auf meinen harten Ton", gibt der 31-Jährige im Gespräch mit Promiflash zu und räumt ein: "Deswegen sind wir auch so weit gekommen." Mit dem zweiten Platz sei Salvatore sehr zufrieden.

Im Finale trennten Salvatore und Joelle nur drei Punkte von Kim Virginia und Collin, die sich schließlich über die Siegprämie freuen konnten. Außerdem verletzte sich der Italiener kurz vor dem Spiel, weil er ein paar Treppenstufen übersehen hatte. "Ich war psychisch und physisch sehr angeschlagen", erinnert sich Salvatore im Gespräch mit Promiflash.

