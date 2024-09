Trennungsgrund? Fabio De Pasquale lernte neue Frau kennen

Fabio De Pasquale (29) verrät Details zu seiner Beziehung! Der Realitystar ist seit Anfang August endgültig von seiner Freundin Laura Steinert getrennt. Nun meldet sich der Germany Shore-Star in seiner Instagram-Story und gibt zu, dass er einer anderen Person näher gekommen sei: "Als ich noch in der Beziehung war, habe ich an einem Format teilgenommen, wo ich eine Frau kennengelernt habe. Ich habe nie vorgehabt, da Emotionen für einen Menschen aufzubauen, aber es ist passiert." Dennoch betont Fabio: "Das war aber nicht der Trennungsgrund."

Seine Beziehung mit Laura sei schon länger nicht gut gelaufen. "Glücklich war ich seit einigen Monaten nicht mehr", erklärt der Ex von Marlisa Rudzio (35). Nachdem es mit Laura in die Brüche gegangen war, ist er der anderen Person näher begegnet: "Ich bin nach der Trennung in Kontakt mit dieser Frau geblieben und habe mich entschieden, sie weiterhin kennenzulernen", führt Fabio aus. Dabei betont er, wie glücklich ihn die neue Frau mache: "Die Zeit, die ich privat mit dieser Person verbracht habe, hat mich wieder zum Strahlen gebracht und ich konnte wieder ich selbst sein." Ob daraus etwas Ernstes geworden ist, möchte Fabio noch nicht verraten.

Zu den genauen Trennungsgründen hatten sich Laura und Fabio zum Zeitpunkt ihrer Trennung nur knapp geäußert. "Wir haben nur gelitten, und der Schmerz ist mittlerweile unerträglich geworden. Die Liebe hat leider nicht gereicht", gab Fabio damals zu. Laura hingegen meinte: "Ich habe zu oft meine eigenen Grenzen ignoriert und mich dabei selbst verloren."

Instagram / this.is_fabio Fabio de Pasquale und Laura Steinert

Instagram / fabio_de_pasquale Fabio De Pasquale im Dezember 2021 auf Ibiza

