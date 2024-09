Kate Winslet verrät witziges Detail über "Titanic"-Tür-Szene

Kate Winslet (48) hat auf einem Promo-Event für ihren kommenden Film "Lee" ein Geheimnis über eine der berühmtesten Szenen aus dem Filmerfolg Titanic verraten: So erklärte sie laut People Magazine, dass den Schauspielern das Wasser während der Dreharbeiten lediglich bis zur Hüfte reichte. Jack-Darsteller Leonardo DiCaprio (49) kniete während des Drehs demnach, um die Illusion von tieferem Wasser zu erzeugen. Kate scherzte zudem, dass sie während der so dramatisch anmutenden Tür-Szene ganz einfach "von der Tür steigen, zum Beckenrand gehen und sechs Meter entfernt zur Toilette gehen" konnte. Nachdem sie diese spannenden Einblicke in die Dreharbeiten ausgeplaudert hatte, befürchtete sie jedoch eine Standpauke des Regisseurs und sagte lachend: "Ich hätte das nicht sagen sollen, Jimmy Cameron wird mich anrufen."

Die Tür-Szene aus dem 1997er-Film wird seit Jahren debattiert: Viele Fans fragen sich, ob Leonardos Charakter, Jack Dawson, neben Kate als Rose DeWitt Bukater nicht genügend Platz auf der schwimmenden Tür gefunden hätte. Immerhin hätte seine Filmrolle sich damit das Leben retten können. Kate merkte zu diesem Diskussionsthema mit einem Augenzwinkern an, dass Leonardo aufgrund der ständigen Fragen zu dieser Szene wahrscheinlich bereits unter PTSD (einer posttraumatischen Belastungsstörung) leiden würde.

Obwohl der Erfolg des Films ihre Karriere nach oben katapultierte, gestand die Schauspielerin in einem früheren Interview, dass der plötzliche Ruhm aufgrund der intensiven Medienaufmerksamkeit auch unangenehm war: "Es fühlte sich an, als müsste ich einem bestimmten Bild entsprechen." Trotzdem betonte Kate, dass ihre Teilhabe an dem Erfolgsfilm nie eine Last für sie darstellte. Stattdessen fügte sie hinzu: "[Titanic] bringt den Menschen nach wie vor eine Menge Freude. Das einzige Mal, dass ich denke: 'Oh Gott, versteck dich', ist, wenn wir irgendwo auf einem Boot sind."

Getty Images Leonardo DiCaprio und Kate Winslet bei den Oscars 2016

ActionPress Filmszene aus "Titanic" mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet

