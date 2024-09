Neues Heim gefunden: Ben Affleck verlässt Junggesellenbude

Ben Affleck (52) hat seine Junggesellenbude endgültig hinter sich gelassen! Als es in seiner Ehe mit Jennifer Lopez (55) zu kriseln begann, zog der Schauspieler aus dem gemeinsamen Haus aus und ließ sich in einer gemieteten Wohnung nieder. Nun steht erneut ein Umzug an, wie Daily Mail berichtet: Der "Batman"-Star packt seine Sachen und zieht in seine neue luxuriöse Villa in Brentwood, die mit einem Preis von knapp 18 Millionen Euro zu Buche schlägt. Ben und seine Noch-Ehefrau gaben im August ihre Scheidung bekannt, nachdem sie unüberbrückbare Differenzen festgestellt hatten.

Wie das Magazin berichtet, ist Bens Auszug aus seiner vorübergehenden Bleibe auch schon in vollem Gange. Vor wenigen Tagen wurden von Schaulustigen bereits Umzugswagen vor der Wohnung gesehen sowie Mitarbeiter, die sein Hab und Gut ins Auto schleppten. Sein altes Zuhause befand sich wie auch die neue Villa in Brentwood. Das gemeinsame Haus mit J.Lo hingegen war in Beverly Hills – beides sind Stadtteile von Los Angeles.

Derzeit versuchen die beiden, ihre gemeinsame Villa in Beverly Hills zu verkaufen, in der sie während ihrer Ehe gewohnt hatten. Doch der Verkauf kam ins Stocken, nachdem die potentiellen Käufer aufgrund eines Trauerfalls vom Kauf absehen mussten. Das imposante Anwesen, das die beiden ursprünglich für rund 54 Millionen Euro erworben hatten, beherbergt unter anderem zwölf Schlafzimmer, 24 Bäder und ein gigantisches 5.000 Quadratmeter umfassendes Gäste-Penthouse. Dennoch entspricht das modern anmutende Interieur nicht dem Geschmack der "Jenny From The Block"-Interpretin, die eher dem romantischen und europäischen Stil zugetan ist. Obwohl anfangs begeistert, fand Ben die Verkehrssituation und die Lage der Villa schließlich unpraktisch, da sein Leben und das seiner Kinder in Brentwood verankert ist.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2023

MEGA Ben Affleck im Juni 2024

