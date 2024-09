Nur noch Tournee: Maite Kelly zieht sich aus dem TV zurück

Maite Kelly (44) hat überraschende Neuigkeiten: In einem aktuellen Instagram-Beitrag verkündet die Sängerin ihren Fans jetzt, sich zum Beginn ihrer "Nur Liebe"-Tour im Januar 2025 vorübergehend von der TV-Bühne und den beliebten Schlagershows von Florian Silbereisen (43) und Giovanni Zarrella (46) zu verabschieden. "Ich habe noch so viel, was ich euch in Zukunft geben will, und die Ideen sprühen schon", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich werde abtauchen, um in der Tiefe meiner Seele die schönsten Werke meines Lebens zu schaffen." Bis dahin werde sie die Zuschauer aber noch mit einigen Auftritten unterhalten.

Die 44-Jährige betont außerdem, für ihre Live-Tournee, die sie Anfang nächsten Jahres durch 15 deutsche Städte sowie nach Zürich führen wird, bereits eine Menge Vorfreude zu empfinden. "Mein Herz pocht jetzt schon in Gedanken daran", schwärmt Maite und verspricht mehr Musik, Hits und Tanz als je zuvor. Da ihre Konzertpläne in den vergangenen Jahren durch die Coronapandemie ausgebremst wurden, habe sie nun ein "starkes, unfassbares Verlangen" nach Live-Auftritten und freue sich, ihre Unterstützer bald "von Angesicht zu Angesicht zu sehen und zu erleben."

Maite wurde ursprünglich als Mitglied der berühmten Kelly Family bekannt, bevor sie als Solokünstlerin durchstartete und einen festen Platz in der Schlagerwelt fand. Und auch wenn sie der TV-Welt in den kommenden Jahren vorerst den Rücken zukehrt, zeigt sie sich in ihrem Post sehr dankbar. Die "Heute Nacht für immer"-Interpretin erläutert, ihre Zusammenarbeit mit der "Giovanni Zarrella Show" habe ihr die Möglichkeit gegeben, "die Souveränität, die ich in den Live-Konzerten zeige, auch ins TV zu transportieren". Darüber hinaus verspricht sie: "Irgendwann tauche ich wieder auf, um euch zu überraschen und zu inspirieren."

Getty Images Florian Silbereisen und Maite Kelly bei "Zum Allerletzten Mal: Der Große Schlagerabschied!", 2022

Getty Images Maite Kelly und Giovanni Zarrella bei der "Giovanni Zarrella Show", August 2024

