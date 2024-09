So viel hat Lisa Marie Straube in Schwangerschaft zugenommen

Lisa Marie Straube (23) und ihr Partner Furkan Akkaya erwarten aktuell ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Allzu lange dürfte es bei den beiden Realitystars auch nicht mehr dauern – der Bauch der Influencerin ist bereits kugelrund! In einem Q&A in ihrer Instagram-Story verrät Lisa ihren Followern nun, wie viel sie bereits an Gewicht zugenommen hat. "Ich habe mittlerweile schon um die 18 Kilogramm zugelegt!", verrät die werdende Mama baff und fügt hinzu: "Ich habe total mit Wassereinlagerungen im Gesicht und in den Beinen und Füßen zu kämpfen. Ich habe die typische Schwangerschaftsnase und dicke Knöchel bekommen."

Doch offenbar sieht für Lisa aktuell nicht alles rosig aus. "Ich glaube, ich habe noch nie so viel Hate über mein Aussehen bekommen wie in der letzten Zeit", erklärt sie ganz offen. Die Internetbekanntheit bekomme viele Nachrichten, in denen sie zu hören bekommt, dass sie ihren Körper mit der Schwangerschaft ruiniert habe. "Man sagt ja immer: 'Da rein, da raus', aber mit meinen Schwangerschaftshormonen ist es nicht immer leicht, alles zu ignorieren. [...] Mein Körper und mein Gesicht verändern sich gerade ständig und es ist manchmal schwer genug, selbstbewusst zu bleiben", gibt Lisa zu.

Erst vor wenigen Tagen ließ Lisa verlauten, dass es wohl gar nicht mehr so lange dauern dürfte, bis sie ihren kleinen Nachwuchs im Arm halten darf. Auf Instagram postete sie einen Schnappschuss ihres kugelrunden Babybauchs und schrieb liebevoll dazu: "Endspurt, kleiner Engel."

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube im Dezember 2022

Anzeige Anzeige