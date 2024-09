Danni Büchner gibt Oktoberfest-Debüt in feschem Dirndl-Look

Das Münchner Oktoberfest lockt aktuell zahlreiche Promis in die bayerische Landeshauptstadt. Auch der Realitystar Daniela Büchner (46) ließ es sich nicht nehmen, dem beliebten Volksfest einen Besuch abzustatten – und das zum allerersten Mal. In einem aktuellen Instagram-Beitrag zeigt die Goodbye Deutschland-Bekanntheit stolz ihren schicken Wiesn-Look und schrieb dazu voller Begeisterung: "Leute, das ist mein erstes Mal auf dem Oktoberfest und ich bin total überwältigt! So viele Eindrücke, es ist absolut spannend und megacool!"

Auch in ihrer Story gibt Danni ihren Followern einige Einblicke in ihren Tag. Darin ist die einstige Dschungelcamperin unter anderem beim Zuprosten mit Cosimo Citiolo (42) und seiner Partnerin Nathalie Gaus in der beliebten Käfer-Schenke zu sehen. Auf einem weiteren Schnappschuss strahlt die TV-Bekanntheit mit der Moderatorin Verena Kerth (43) um die Wette. Auch ein kleines Mitbringsel für Dannis Kinder durfte natürlich nicht fehlen: Ein Slide zeigt zwei Lebkuchenherzen, auf denen Botschaften wie "Mein lieber Schatz" oder "Ich liebe dich, mein Engel" stehen. Darauf markierte die 46-Jährige all ihre Sprösslinge und fügte ein paar rote Herz-Emojis hinzu.

Nach ihrer Teilnahme am diesjährigen Allstars-Dschungelcamp dürfte Danni der Wiesn-Glamour gerade recht kommen. Insgesamt 13 ehemalige Teilnehmer von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wagten sich zum wiederholten Mal in den Busch und kämpften dort um die heiß begehrte Dschungelkrone. Nach zahlreichen Streitereien und harten Prüfungen verpasste Danni knapp den Einzug ins Finale. Damit ist das Kapitel Dschungelcamp für die fünffache Mutter endgültig beendet, was sie Anfang September gegenüber Promiflash bekräftigte: "Also über eine Sache bin ich mir im Klaren: Dschungel bitte nie wieder, das war's jetzt auch! Ich bin da auch zu alt für, ich kann das nicht mehr."

Instagram / dannibuechner Verena Kerth und Danni Büchner im September 2024

RTL Danni Büchner im Allstars-Dschungelcamp

