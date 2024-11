Emmy Russ ist trotz der Fame-Fighting-Niederlage sehr stolz

Samstagabend verlor Emmy Russ (25) ihr großes Fame Fighting-Match gegen Eva Benetatou (32). Jetzt meldet sich das Reality-Sternchen nach seiner Niederlage zu Wort und erklärt: Emmy habe trotzdem alles gegeben. "Der Kampf ist vorbei, all die Monate Vorbereitung... alles ist nun vorbei. Ich garantiere euch, ich habe mehr als zuvor alles gegeben und habe den Sieg mehr gewollt als je etwas zuvor", schreibt die Kampf der Realitystars-Bekanntheit bei Instagram. Dennoch sei sie zufrieden: "Ich und mein ganzes Umfeld sind trotzdem so stolz auf mich. Auch war und bin superstark. Danke an alle, die mich so sehr angefeuert haben, egal von wo aus. Ich liebe euch von ganzem Herzen."

Der Kampf zwischen Eva und Emmy war wohl der Kampf, der von den Zuschauern mit am heißesten erwartet wurde. Und sie wurden sicher nicht enttäuscht, denn die beiden Ladys lieferten sich im Boxring einen echten Catfight. Besonders technisch war es am Anfang nicht, vielmehr gingen sie wütend aufeinander los. Auch Kommentator und Profiboxer Tommy Fury (25) stellte fest, dass "das böse Blut" deutlich zu spüren sei. Letztendlich standen beide Mädels bis zum Schluss, die Punktrichter entschieden sich aber einstimmig für Eva als Siegerin nach Punkten.

Der Streit zwischen Emmy und Eva hatte bereits bei "Kampf der Realitystars" angefangen. Die beiden hatten sich gar nicht verstanden und es fiel auch das ein oder andere Schimpfwort. Danach schossen sie im Netz immer wieder gegeneinander. So schimpfte Eva beispielsweise in einer Story im August: "Du bist einfach fake und hast einfach nichts, was ich ernst nehmen kann. [...] Du bist fake von oben bis unten und das in superhässlich, du hast so einen hässlichen Charakter." Kurz danach wurde bekannt gegeben, dass die 32-Jährige ihre Differenzen mit Emmy im Fame-Fighting-Ring austragen wird.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Influencerin

RTLZWEI Eva Benetatou und Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

