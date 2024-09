Evelyn Burdecki plant WG mit zukünftigem Partner und Mama

Seit geraumer Zeit lebt Evelyn Burdecki (36) mit ihrer Mutter Teresa gemeinsam in einem Haus. Ihr Zusammenleben scheint hervorragend zu funktionieren, wie der Realitystar in einem Interview mit RTL im Rahmen des Deutschen Fernsehpreises ausplauderte. Doch was wird aus der Mutter-Tochter-WG, falls die gebürtige Düsseldorferin eines Tages ihren Mr. Right findet? Für den Fall hat Evelyn glücklicherweise schon vorgesorgt: "Deswegen habe ich einen Bungalow gekauft, aber mit der Option zum Hochbauen." So habe sie in der Zukunft einen eigenen Eingang zum Haus, könne aber trotzdem weiter mit ihrer Mutter zusammenwohnen.

Die einstige Der Bachelor-Kandidatin stellt ihre Mama über alles. "Meine Mutter ist die liebste Frau der Welt", schwärmte Evelyn in dem Gespräch und fügte hinzu: "Sie ist wirklich so liebevoll und man kann sich nur zu Hause wohlfühlen." Dass viele nie wieder zurück zu ihren Eltern ziehen wollen, könne die 36-Jährige absolut nicht nachvollziehen. "Warum? Ich meine, die Zeit ist ja begrenzt und meine Mutter ist auch schon etwas älter", betonte sie. Da sie selbst viel unterwegs sei, genieße sie die "Quality-Time" mit Teresa in vollen Zügen. "Solange ich keinen Mann mit nach Hause bringe, ist es voll okay", stellte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin klar.

Noch scheint das Thema von nicht allzu großer Bedeutung zu sein, denn trotz wiederkehrender Gerüchte geht Evelyn derzeit als Single-Lady durchs Leben. Im August hat die TV-Bekanntheit gegenüber dem Sender verraten, welche Strategie sie bei der Partnersuche verfolge – nämlich gar keine. "Ich glaube, das Suchen bringt alles nichts", erklärte sie und ergänzte: "Wenn, dann wird man gefunden. Das ist so mein Motto." Dass Evelyn keine konkrete Vorstellung von ihrem Traummann zu haben scheint, dürfte die Sache jedoch etwas vereinfachen. Am Wichtigsten sei es ihr, dass ihr potenzieller Freund "einfach sympathisch" ist.

Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Getty Images Evelyn Burdecki, TV-Persönlichkeit

