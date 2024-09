So natürlich zeigt sich Pamela Anderson auf Filmfestival

Pamela Anderson (57) lässt es beim 72. San Sebastián Filmfestival ganz entspannt angehen. Die Schauspielerin sorgt für Aufsehen mit ihrem schlichten Look – ohne Make-up und in einem lässigen, ganz in Schwarz gehaltenen Strickensemble taucht sie bei dem Event in der spanischen Küstenstadt auf. Zu ihrem schwarzen Pullover und einer geraden Hose kombiniert sie Mesh-Stilettos. Das Outfit komplettiert der "Baywatch"-Star mit einer gewebten Strandtasche sowie einer Sonnenbrille, um ihre Augen vor den spätsommerlichen Sonnenstrahlen zu schützen.

Beim Screening ihres neuen Films "The Last Showgirl" ehrt das Publikum Pamela prompt mit einer stehenden Ovation. Über das Projekt verrät die Blondine im Interview mit Variety mit einem Schmunzeln: "Ich habe mich mein ganzes Leben lang auf diesen Film vorbereitet." In dem Streifen zeigt sie sich in der Rolle einer Mutter, die versucht, die Beziehung zu ihrer Tochter, gespielt von Billie Lourd (32), zu verbessern. Auf der Leinwand unterstützt wird sie dabei von weiteren prominenten Namen wie Jamie Lee Curtis (65), Brenda Song (36) und Kiernan Shipka (24).

Pamela zeigt sich bereits seit einiger Zeit ganz ungeschminkt und natürlich in der Öffentlichkeit, so wie auch jetzt beim Filmfestival. So betonte die Kanadierin vor Kurzem in einem Interview mit Better Homes and Gardens, dass es ihr geholfen habe, ihr Image als Sexsymbol loszulassen, indem sie mit einem ungeschminkten Gesicht vor die Tür geht. "Wer ist dieser Comic-Charakter, den ich erschaffen habe? Okay, es hat Spaß gemacht. Aber ich bin nicht mehr diese Person", schilderte sie.

MEGA Pamela Anderson beim San Sebastian Filmfestival

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

