Überraschung: Emmy Russ steigt bei Fame Fighting in den Ring

Emmy Russ (25) steigt jetzt doch in den Ring! Eigentlich wollte die Reality-Diva gegen Walentina Doronina (24) bei Fame Fighting kämpfen – doch die beiden Damen konnten sich nicht auf eine Gewichtsklasse einigen, sodass der Kampf abgesagt wurde. Jetzt überrascht der offizielle Instagram-Account des Events mit der Teilnahme der Blondine: "Emmy Russ aus Madrid, bekannt aus Promi Big Brother, kämpft am 09. November bei Fame Fighting 2 in Bonn." Alle jene, die jetzt hoffen, dass der Kampf gegen ihre verhasste Rivalin damit bestätigt wird, muss der Veranstalter jedoch enttäuschen, denn die einstige Reality Queens-Teilnehmerin ballt die Fäuste gegen eine andere Dame, die bisher noch nicht bekannt ist. "Emmy wird kämpfen und es herrscht dicke Luft zwischen ihr und der neuen Gegnerin. Es wird spannend!", verrät der Organisator lediglich verheißungsvoll.

Die Fans des Boxevents haben sogar schon eine Idee, wer die neue Rivalin sein könnte. Unter dem Beitrag häufen sich Kommentare wie: "Eva, Emmy wartet auf dich", "1.000 Prozent gegen Eva" und "Wahrscheinlich schmeckt es Eva nicht, dass Emmy und Chris ein Perfect Match waren". Tatsächlich ist bekannt, dass sich Evanthia Benetatou (32) und die Blondine nicht sonderlich gut ausstehen können. Die Ex von Chris Broy (35) wetterte seit Emmys Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love häufiger gegen die 25-Jährige. Der Grund: Emmy und Chris bändelten in dem Format miteinander an und waren sogar ein Perfect Match.

In einem Interview mit RTL machte Eva dann klar, was sie von der Paarung hält: "Wenn ihr [Emmy] mein Abfall schmeckt, dann herzlichen Glückwunsch und guten Appetit." Doch die Wut auf die gebürtige Hamburgerin entstammt nicht nur dem Flirt mit ihrem Ex: Die beiden Damen trafen bereits bei ihrer Kampf der Realitystars-Teilnahme aufeinander. Dort flogen immer wieder die Fetzen zwischen den beiden Frauen.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Getty Images Eva Benetatou im Juni 2024

